نهضة بركان المغربي يحرز كأس الاتحاد الأفريقي بعد الفوز على أورلاندو بايرتس بركلات الترجيح

كرة القدم

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أحرز نهضة بركان لقب كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه بركلات الترجيح في النهائي على أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي 5-4 بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي الجمعة في أويو النيجيرية. وكان أورلاندو بايرتس يتطلع لأول لقب في المسابقة، لكنه سقط عند الحاجز النهائي للمرة الثانية بعد عام 2015 حين خسر أمام النجم الساحلي التونسي.

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خلف نهضة بركان المغربي مواطنه الرجاء البيضاوي في الفوز بلقب مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وذلك بفضل ركلات الترجيح التي قادته للفوز في النهائي على أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي 5-4 بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي الجمعة.

وعلى ملعب مدينة أويو في نيجيريا، انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، ثم اعتقد الفريق المغربي أنه حسم المباراة حين تقدم في الدقيقة 97 من ركلة جزاء سجلها يوسف الفحلي، لكن أورلاندو بايرتس استفاد من خطأ دفاعي فادح لإدراك التعادل في الدقيقة 117 عبر ثيمبينكوسي لورش الذي كان صاحب الركلة الترجيحية الضائعة الوحيدة لفريقه بعدما صدها الحارس حمزة الحمياني.

وهذا اللقب الثاني لنهضة بركان في المسابقة القارية الثانية من حيث الأهمية خلف دوري الأبطال، بعد تدوين اسمه قبل عامين على حساب بيراميدز المصري، ليخلف ذلك الرجاء البيضاوي الذي حصد البطولة في الموسم الماضي على حساب شبيبة القبائل الجزائري.

كما أن الفريق بلغ نهائي 2019 في أولى مشاركاته القارية قبل أن يخسر أمام الزمالك المصري بركلات الترجيح.

في المقابل، كان أورلاندو بايرتس يتطلع لأول لقب في المسابقة، لكنه سقط عند الحاجز النهائي للمرة الثانية بعد عام 2015 حين خسر أمام النجم الساحلي التونسي.

فرانس24/ أ ف ب

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