التونسية أنس جابر تغادر بطولة رولان غاروس من الدور الأول إثر خسارتها أمام البولندية ماغدا لينيت

كرة المضرب

غادرت التونسية أنس جابر الأحد، مبكرا، منافسات بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، إثر خسارتها أمام البولندية ماغدا لينيت في الدور الأول من المنافسة، على الرغم من توقع كثيرين أن تبلغ البطلة التونسية مراحل متقدمة من ثاني البطولات الأربع الكبرى للموسم الحالي في ملاعب رولان غاروس بعد تألقها مؤخرا وفوزها 17 مرة على الملاعب الرملية. وتعد هذه الخسارة الثانية لجابر أمام لينيت في خمس مواجهات بينهما حتى الآن.

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أقصيت التونسية أنس جابر المصنفة سادسة عالميا الأحد من الدور الأول لبطولة فرنسا المفتوحة لكرة المضرب بعد انهزامها أمام البولندية ماغدا لينيت بنتيجة 6-3 و7-6 (7-4) و7-5 في ساعتين و28 دقيقة.

وكانت جابر البالغة من العمر 27 عاما مرشحة للمنافسة على اللقب في مشاركتها الخامسة في البطولة الفرنسية على الرغم من أنها لم تتخط الدور الرابع سابقا.

ودخلت جابر بطولة رولان غاروس بتحقيقها 17 فوزا على الملاعب الترابية وتتويجها بلقب في دورة مدريد للألف نقطة، علما أنها خسرت نهائي دورة روما للألف أيضا.

وتعد هذه الخسارة الثانية لجابر أمام لينيت في خمس مواجهات بينهما حتى الآن، والأولى بعد ثلاثة انتصارات متتالية آخرها في دور الـ64 لدورة ميامي للألف نقطة.

وثأرت لينيت لخسارتها أمام جابر في دور الـ32 لرولان غاورس العام الماضي.

وضربت جابر بقوة في المجموعة الأولى فكسرت إرسال لينيت في الشوط الثالث لتتقدم 2-1 لكن البولندية ردت التحية مباشرة بشوط نظيف لتدرك التعادل 2-2.

وفي الشوطين الخامس والتاسع، كسرت جابر أيضا إرسال لينيت لتنهي المجموعة في صالحها 6-3 في 37 دقيقة.

وحصلت التونسية على ثلاث فرص لكسر إرسال البولندية في الشوط الثامن من المجموعة الثانية لكن الأخيرة كسبت خمس نقاط متتالية وحسمته في صالحها مدركة التعادل 4-4.

"القتال من أجل كل نقطة"

وسنحت أمام لينيت فرصة لكسر إرسال جابر في الشوط التاسع، لكن التونسية أنقذت الموقف وكسبت ثلاث نقاط متتالية وتقدمت بخمس نقاط مقابلة أربعة، لكن لينيت أدركت التعادل 5-5 ثم 6-6 فارضة شوطا فاصلا حسمته لصالحها 7-4 وبالتالي كانت نتيجة المجموعة 7-6 في 60 دقيقة.

وفرض التعادل نفسه في الأشواط الأربعة الأولى من المجموعة الثالثة الحاسمة قبل أن تنجح لينيت في كسر إرسال جابر في الشوط السادس وتتقدم 4-2.

وحصلت جابر على فرصتين لرد التحية في الشوط السابع فشلت في الأولى ونجحت في الثانية لتقلص الفارق إلى 3-4 ثم أدركت التعادل 4-4، لكن البولندية استطاعت أن تنهي المجموعة في الشوط الثاني لصالحها بنتيجة 5-7 في 51 دقيقة.

وقالت لينيت التي احتاجت لعلاج إصابة في ساقها بعد خسارة المجموعة الأولى "حاولت فقط الحفاظ على تركيزي بعد المجموعة الأولى وحاولت أن أجعلها تشعر بعدم الارتياح. كنت سعيدة بالقتال من أجل كل نقطة".

وأضافت "حاولت اللعب بشكل أسرع وكانت سرعة المضرب أسرع مما كانت عليه في المجموعة الأولى. أردت أن أضعها (أنس) في موقف لا تستطيع فيه تحريكي بنفس القدر الذي فعلته في المجموعة الاولى".

وبعد فوزرها على جابر، ينتظر أن تواجه لينيت في الدور المقبل إما الإيطالية مارتينا تريفيزان أو البريطانية هاريت دارت.

فرانس24/ أ ف ب

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