الدوري الفرنسي: فوز احتفالي لباريس سان جرمان بعد تمديد عقد مبابي ومرسيليا يحقق الوصافة

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احتفل باريس سان جرمان بتجديد عقد نجمه كيليان مبابي بأفضل وجه بعد فوزه على ضيفه ميتز بخماسية نظيفة في آخر جولة من الدوري الفرنسي. فيما حسم كل من موناكو ومرسيليا بطاقتي التأهل لدوري الأبطال، الأول إلى دور المجموعات والثاني إلى الدور التمهيدي الثالث.

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كان احتفال باريس سان جرمان بالإعلان عن الاحتفاظ بنجمه كيليان مبابي بأفضل طريقة بالفوز على ميتز 5-0 في الجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي الذي حسمه الفريق الباريسي منذ جولات. وسجل مبابي ثلاثية في هذه المباراة حسم بها لقب الهداف. في سباق المراكز الأوروبية، ضمن مرسيليا التأهل المباشر لمجموعات الأبطال فيما سيضطر موناكو لخوض الملحق.

وقبيل المباراة الختامية لهذا الموسم، أعلن رئيس سان جرمان القطري ناصر الخليفي عن بقاء مبابي لثلاثة أعوام إضافية حتى 2025، مقفلا الباب أمام ريال مدريد الإسباني الذي سعى جاهدا لضم لاعب موناكو السابق.

وأثبت ابن الـ23 عاما مرة أخرى بأن المجهود المالي الهائل الذي بذله سان جرمان للإبقاء عليه في مواجهة العرض المغري جدً من ريال مدريد والمقدر بـ190 مليون مكافأة انتقال إضافة إلى راتب سنوي صاف من 40 مليون يورو، كان في مكانه بعدما سجل الهدفين الأولين لنادي العاصمة في الدقيقتين 25 و28، قبل أن يضيف الثالث له والرابع لفريقه في الدقيقة 50، حاسما لقب هداف الدوري بـ28 هدفا.

وكانت المباراة احتفالية أيضا للنجم الآخر البرازيلي نيمار الذي سجل في الدقيقة 32 الهدف المئة له بقميص نادي العاصمة الذي انضم إليه عام 2017 على غرار مبابي.

وبات لاعب برشلونة الإسباني السابق سادس لاعب يصل إلى المئة هدف بقميص سان جرمان بعد الأوروغوياني إدينسون كافاني (200)، مبابي (171)، السويدي زلاتان إبراهيموفيتش (156)، البرتغالي بيدرو باوليتا (109) ودومينيك روشتو (100) وفق "أوبتا" للاحصاءات.

وجاء بعدها دور الأرجنتيني أنخل دي ماريا ليقول وداعا لملعب "بارك دي برانس" بأفضل طريقة بعدما حُسِمَ أمر رحيل عن النادي الذي دافع عن ألوانه لسبعة مواسم، وذلك بتسجيله الهدف الخامس في الدقيقة 67.

موناكو يخسر الوصافة

اعتقد موناكو أنه عاد من لنس ببطاقة التأهل الى دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا وحسم الوصافة بفارق الأهداف أمام مرسيليا، وذلك بعدما حول تخلفه بهدف البولندي بريميسلاف فرانكوفسكي (30)، الى تقدم بفضل هدفين لبونوا بادياشيل (34) ووسام بن يدر (62) الذي رفع رصيده إلى 25 هدفا في المركز الثاني على لائحة الهدافين بفارق ثلاثة أهداف خلف مبابي.

لكن الكاميروني إيغناتيوس كنيبي غاناغو خطف التعادل للمضيف في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع وحرم فريق الإمارة من انتصاره العاشر تواليا.

واستفاد مرسيليا على أكمل وجه من تعثر موناكو ليقتنص الوصافة مجددا ومعها بطاقة التأهل المباشر إلى دور المجموعات من دوري الأبطال بفوزه الكاسح على ضيفه ستراسبورغ القوي برباعية نظيفة للبرازيلي جيرسون (32 و89) والتركي جنغيز أوندر (73) والكونغولي سيدريك باكامبو (3+90).

وأنهى فريق المدرب الأرجنتيني خورخي سامباولي الموسم بفارق نقطتين أمام موناكو الذي سيخوض الدور التمهيدي الثالث من المسابقة القارية الأم.

سانت إتيان يخوض ملحق الهبوط

وتعادل نانت مع ضيفه سانت إتيان بهدف للودوفيك بلاس (23 من ركلة جزاء)، مقابل هدف لرومان هاموما (79) الذي منح فريقه بطاقة خوض الملحق الفاصل ضد أوكسير ثالث الدرجة الثانية.

وحصل سانت إتيان على فرصة خوض الملحق بفارق نقطة عن متز الذي هبط وبوردو الفائز على بريست 4-2 الى الدرجة الثانية، فيما صعد بدلا منهما الى دوري الأَضواء كل من تولوز وأجاكسيو اللذين حسما المركزين الأولين في دوري الدرجة الثانية.

فرانس24/ أ ف ب

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