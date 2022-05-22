ريبورتاج: عودة عشاق كرة المضرب تعيد البهجة لبطولة رولان غاروس بعد جائحة كورونا

كرة المضرب

افتتحت بطولة رولان غاروس للتنس الأحد على الملاعب الترابية في باريس مع عودة الجمهور الذي غاب عنها كليا (في 2020) أو جزئيا (في 2021) بسبب جائحة كورونا. وتدفق المئات من عشاق اللعبة إلى مدرجات وأزقة القرية الرياضية، فرادى أو جماعات، حاملين معهم البهجة والإثارة التي افتقدتها المسابقة في النسختين الأخيرتين. فرانس24 كانت في موعد الافتتاح ورصدت آراء بعض الحاضرين.

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غابت الشمس لدى افتتاح نسخة 2022 من بطولة فرنسا المفتوحة لكرة المضرب رولان غاروس، الأحد، في باريس لكن حضر عشاق اللعبة بأعداد كبيرة إلى مدرجات الملاعب الترابية وأزقة القرية الرياضية كما تعود المياه إلى مجاريها بعد هبوب العاصفة.

حضر الجمهور ليستعيد الجميع، بمن فيهم المتنافسون على لقبي الرجال والسيدات كما المشرفين على المسابقة وعلى رأسهم المديرة أميلي موريسمو، نكهة المنافسة وشهية المبارزة. وكأن الرغبة في طي صفحة جائحة كورونا التي حصدت أرواح الملايين عبر العالم وحرمت الجماهير من ارتياد المواقع الرياضية، أضحت أقوى من المرض الفتاك نفسه.

غابت الشمس، لكن الوجوه كانت مشرقة، والعائلات مجتمعة، والأفراد مبتسمة، وباتت العاصمة الفرنسية قبلة لرياضة التنس على مدى خمسة عشر يوما، وبات البساط مفروشا أمام النجوم العالميين مثل رفايل نادال ونوفاك جوكوفيتش وكارلوس ألكاراز أو إيغا شفيونتيك وأُنس جابر وسيمونا هاليب، فكانت فرانس24 في الموعد لترصد آراء أول القادمين إلى رولان غاروس.

صور تذكارية من أمام نصب الأسطورة رفايل نادال

فقد تدفق المشجعون بالمئات، وهرعوا لقرية رولان غاروس لدى افتتاح أبوابها عند تمام الساعة العاشرة صباحا تحت سماء غائمة وجو بارد. ودخلوا إلى المكان من مختلف الأبواب لقضاء يوم تحفظه الذاكرة للأبد. وسارع البعض إلى أخذ صور تذكارية من أمام نصب الإسباني رفايل نادال بطل أبطال الملاعب الترابية والفائز بمسابقة رولان غاروس 13 مرة، فيما بدأ كثيرون يجولون الأزقة بحثا عن المشاهير واللاعبين.

وكان الثنائي فرانسوا وكونتان، القادمان من وسط فرنسا، ضمن هؤلاء، ينظران يمينا ثم شمالا، يلتفتان إلى هنا أو هناك، وكأنهما في رحلة بحث عن كنز مفقود. وقال فرانسوا (27 عاما): "أكتشف هذا الموقع الخلاب لأول مرة، وأنا معجب كثيرا لاسيما بالملعب الرئيسي" (فيليب شاتريه). وتابع: "إنه منظر جميل.. يسعدني أن أكون هنا لافتتاح البطولة"، مقرا بأنه ليس "من ممارسي وحتى من محبي التنس لكني أتحدر من عائلة تمارس هذه الرياضة وتعشقها، وجئت لتذوق الجو الرائع السائد هنا، جئت لقضاء يوم جميل".

من جانبه، جاء كونتان (26 عاما) إلى رولان غاروس لثاني مرة. "جئت للموقع عندما كنت تلميذا في المدرسة التكميلية لكن لم أحتفظ بصورة واضحة عن المكان، وبالتالي فأنا أكتشفه أيضا للمرة الثانية". وأضاف: "رولان غاروس بطولة كبرى ولذلك قررت الحضور إلى هنا بعدما كنت أتفرج البطولة على الشاشة".

"نسعى لمشاهد اللاعبين واللاعبات عن قرب"

انصرف فرانسوا وكونتان والبشاشة تغمر وجهيهما، فاتجها نحو ملعب سوزان لونغلين، أولى بطلة فرنسية في رياضة التنس، لمتابعة أولى مباريات النسخة 2022.

وعلى الفور، دخلت الموقع صديقتان من إقليم واز في منقطة بيكاردي (شمال باريس)، اسمهما دلفين وكلير وتبلغان من العمر 26 عاما. وجهان مبتسمان يعودان لرولان غاروس بعد غياب استمر عامين وسببه جائحة كورونا. وقالتا لفرانس24 إنهما من "عشاق التنس والدليل أننا هنا للمرة السادسة".

وأضافتا: "نحن هنا لأننا نعشق اللعبة ولأننا نسعى لمشاهد اللاعبين واللاعبات عن قرب، ولأجل المنافسة". وتستذكر دلفين وكلير يوم لقائهما مع البلجيكي دافيد غوفان، و"كان شيئا جميلا"، لكن الهدف الأسمى بالنسبة إلى الصديقتين هو لقاء الأسطورة نادال.

مارك والحنين إلى الماضي

ومع مرور الوقت، امتلأت الأزقة بالجماهير، وبدأت الطوابير الأولى أمام مداخل الملاعب الترابية الجاهزة لاستقبال الحشود مدة أسبوعين. وبدأت المتاجر الرسمية تستقبل أولى زبائنها، فيما محلات الأكل (الرسمية أيضا) شرعت في تقديم الوجبات الخفيفة قبل الصعود إلى المدرجات.

وكان مارك وزجته أوريلي يطلعان مجلة البطولة لرصد برنامج اليوم الأول من المنافسة، وإلى جانبهما نجلهما كاميي مرفقا بنجل عمته جان الذي جاء من مدينة بوردو (نحو 600 كلم إلى جنوب غرب باريس) والذي وطئت قدماه رولا غاروس لأول مرة.

وقال مارك، الرجل الخمسيني البشوش، إنه "هنا للمرة العشرين أو أكثر". وتابع: "أنا أفضل الموقع كما كان قبل ترميميه وتوسيعه في الأعوام الماضية، لست ضد الحداثة طبعا، لكن الحنين إلى الماضي جعلني أغوص في ذكريات جميلة تذكرني بالموقع السابق، فكم شهدت وحضرت من مباريات مثيرة في الملعب رقم 1 [الذي حل مكانه ملعب "سيمون ماتيو" الجديد الذي يراعي كل معايير البيئة].

من ماكينرو إلى لندل، من إدبيرغ إلى نادال...

وعادت به الذاكرة إلى مبارزات ثمانينيات القرن الماضي بين التشيكي إيفان ليندل (الفائز بالمسابقة في 1984، 1986 و1987) والأمريكي جون ماكينرو (الفائز بسبع ألقاب في بطولتي الولايات المتحدة المفتوحة وويمبلدون) ويانيك نوا (آخر فرنسي فاز برولان غاروس، في 1983) والأمريكي جيم كورير (الذي توج بلقب البطولة الباريسية في 1991 و1992) والسويدي ستيفان إدبيرغ (الحائز ست بطولات كبرى "غران سلام")، وأيضا بعض المباريات الحديثة مثل "المواجهة التاريخية" بين الأسطورة السويسري روجيه فيدرر (صاحب عشرين لقبا في الغران سلام بينها رولان غاروس في 2009) والصربي نوفاك جوكوفيتش (عشرون لقبا بينها مرتان في رولان غاروس، في 2016 و2021) في نسخة 2011. ويستذكر أيضا أول مباراة للبرازيلي غوستافو كويرتن الفائز بالبطولة ثلاث مرات (1997، 2000 و2001)...

وتابع مارك: "دخلنا في عهد جديد، إذ بات سعر التذاكر باهظا مقارنة بالسابق. وفيما كانت التذكرة تتيح الفرص لمشاهدة عدة مباريات في اليوم الواحد، لم يعد ممكنا سوى حضور مباراتين فقط. وهذا الأمر الجديد لا يساعد عاشق التنس المتواضع على التمتع بالبطولة في الملعب".

وترافقه في هذه المغامرة زوجته أوريلي، والتي أقرت بأنها "لا تعشق التنس كما هو" لكنها اعتادت على زيارة رولان غاروس منذ طفولتها. وهي تتفهم أكثر من زوجها التغييرات التي طرأت على الموقع والتي كانت حسبها ضرورية "كي تتوافق مع مقتضيات الوقت الراهن".

وداعا أُنس!

استمرت الغيوم تحوم في سماء باريس، واستمر الجمهور يجول أزقة رولان غاروس، لكن المنافسة حملت مفاجأة غير سارة بالنسبة لمشجعي البطلة التونسية أُنس جابر التي ودعت البطولة من الدور الأول إثر خسارتها من البولندية ماغدا لينيت، وكانت ضمن أبرز مرشحتين لنيل اللقب بعد إيغا شفيونتيك.

وداعا أُنس، لكن الإثارة مستمرة بالملاعب الترابية في باريس...

علاوة مزياني

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