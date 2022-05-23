كيليان مبابي يمدد عقده مع باريس سان جرمان لارتباطه الشديد بوطنه فرنسا

كرة القدم

غير لاعب باريس سان جرمان الفرنسي كيليان مبابي قناعته التي وصل إليها العام الماضي بأن الوقت مناسب لمغادرة باريس سان جرمان والانضمام إلى ريال مدريد ليقرر البقاء مع فريقه قائلا إن ارتباطه الشديد بالوطن دفعه إلى تمديد عقده مع بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم. وقال مبابي للصحفيين اليوم الاثنين "كان دائما قرارا صعبا... أردت وقتا لاتخاذ القرار الصحيح. لم يكن لدي أي مشاكل مع الضغوط لأني أعيش هذه الأجواء منذ كنت في 14 من عمري".

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بالرغم من وصول كيليان مبابي إلى قناعة العام الماضي بأن الوقت بات مناسبا لمغادرة باريس سان جرمان والانضمام إلى ريال مدريد لكن مهاجم منتخب فرنسا قال إن ارتباطه الشديد بالوطن دفعه لتمديد عقده مع بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم.

لم يكترث مبابي باهتمام ريال مدريد الكبير بالتعاقد معه، وقرر تمديد عقده مع باريس سان جرمان ليبقى اللاعب البالغ عمره 23 عاما حتى 2025.

وتقدم ريال بعرض لضم مبابي العام الماضي لكن جاء الرفض من سان جرمان الذي بدا أنه سيفقد اللاعب في نهاية الموسم دون استفادة. على الرغم من العرض السخي من قبل ريال مدريد الذي وصل إلى جرمان وهو نحو 200 مليون يورو بحسب تقارير العام الماضي.

ولم يرغب سان جرمان في بيع اللاعب على أمل الفوز بدوري أبطال أوروبا، لكن العملاق الفرنسي ودع المسابقة القارية من دور الستة عشر أمام ريال بعد انهيار مفاجئ في الشوط الثاني من مباراة الإياب.

وصرح مبابي للصحفيين اليوم الاثنين "كان دائما قرارا صعبا ... أردت وقتا لاتخاذ القرار الصحيح. لم يكن لدي أي مشاكل مع الضغوط لأني أعيش هذه الأجواء منذ كنت في 14 من عمري". وأضاف "الجميع يعرف أنني أردت المغادرة العام الماضي. كنت مقتنعا أن هذا كان أفضل قرار في ذلك الوقت. السياق مختلف الآن، من الناحية الرياضية والشخصية". "فرنسا هي البلد الذي نشأت فيه، لقد عشت دائما هنا ولم يكن قرار المغادرة سهلا ... لقد تغير المشروع الرياضي أيضا، مما جعلني أرغب في البقاء، لا أعتقد أن قصتي قد انتهت بعد".

وقال مبابي إنه اتخذ قراره الذي طال انتظاره الأسبوع الماضي، لكن النادي طلب منه عدم إبلاغ رفاقه في الفريق لأنهم يريدون إبقاء الأمر سرا ومفاجأة العالم.

وقال مبابي "اتخذت القرار قبل المكالمة مع (رئيس ريال مدريد) فلورنيتنو بيريز. "أكن احتراما كبيرا له ولريال مدريد. لقد أرادوا فعل الكثير لإسعادي. لذلك أشكرهم على ذلك ... أود أن أشكر جماهير ريال مدريد". "أتمنى أن يتفهموا قراري بالبقاء في بلدي. أنا فرنسي حتى النخاع وأريد أن أبقى هنا وأن أقود فرنسا نحو القمة وأتقدم بهذا النادي والدوري للأمام".

وعندما سئل عما إذا كان يريد أن يكون قائدا لباريس سان جرمان قال مبابي "نملك قائدا بالفعل ولا أريد أن انتزع شارة القيادة من ماركينيوس. إنه يستحق ذلك. لست بحاجة إلى ارتداء شارة القيادة للتعبير عن أفكاري فيما يختص باللعب أو أن أكون قدوة في الملعب".

وقال مبابي إنه لم تحدث أي ضجة بشأن الجوانب المالية أو حقوق استغلال صوره. وأضاف "بصراحة تحدثنا منذ شهور عن المشروع الرياضي وتحدثنا لبضع دقائق عن المال والصور الرياضية (الحقوق)".

الدوري الإسباني لم يعد كما هو

أعربت رابطة الدوري الإسباني عن غضبها مع إعلان تمديد التعاقد، وقالت إنها ستتقدم بشكوى ضد باريس سان جرمان إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، مضيفة أن هذا العرض الجديد "يمثل تعديا على الاستقرار الاقتصادي" لكرة القدم الأوروبية.

لكن ناصر الخليفي رئيس باريس سان جرمان قال إن الاحتفاظ بمبابي كان قرارا رياضيا وليس ماليا وإن الدوري الإسباني لم يعد مثل السابق وربما فقد بريقه.

وقال الخليفي "أعتقد أن رئيس الدوري يمكنه الرد على ذلك. ربما يكون الدوري الفرنسي أفضل من الدوري الإسباني حاليا. "أعتقد أنه أمر إيجابي بالنسبة لنا وللدوري الفرنسي. لم يعد الدوري الإسباني بنفس قوته قبل ثلاث أو أربع سنوات. أعتقد أنه أمر رائع بالنسبة لفرنسا، فنحن نحتفظ بأفضل لاعب في العالم في فرنسا". "الأسبوع الماضي أعتقد الجميع أننا فقدناه. لم نكن متأكدين، لأكون صادقا، لكنني كنت دائما أؤمن به وبعائلته".

ورفض الخليفي الكشف عما إذا كان عقد مبابي هو الأكبر في تاريخ النادي لكنه قال إنهم "استثمروا في فرنسا" من خلال الإبقاء على الفائز بكأس العالم 2018. وقال "(الاحتفاظ بمبابي) كان قرارا رياضيا وليس ماليا".

فرانس24/ رويترز

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