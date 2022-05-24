بايرن ميونيخ يتعاقد مع المغربي نصير مزراوي في صفقة حرة وبراتب سنوي قدره 8 ملايين يورو

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لاعبو بايرن ميونيخ الألماني يحتفلون بهدف الفوز على إشبيلية الإسباني في مباراة الكأس السوبر الأوروبية في 24 أيلول/سبتمبر 2020.

قال الثلاثاء نادي بايرن ميونيخ الألماني، الفائز بلقب الدوري المحلي في المواسم العشرة الماضية، إنه ضم إلى صفوفه اللاعب المغربي الدولي نصير مزراوي (24 عاما) والمولود في هولندا والقادم من أجاكس أمستردام وذلك في صفقة حرة لمدة أربع سنوات. وأبدى مزراوي سعادته بالانضمام لبايرن ميونيخ آملا في تحقيق "الألقاب الكبيرة" في صفوفه.

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تعاقد نادي بايرن ميونيخ، حامل لقب الدوري الألماني في آخر عشرة مواسم، الثلاثاء مع الظهير الأيمن المغربي الدولي نصير مزراوي، الذي لعب الموسم الماضي في صفوف أجاكس أمستردام الهولندي، وذلك لمدة أربعة مواسم حتى عام 2026 بصفقة حرة.

ولم يكشف الفريق البافاري عن راتب مزراوي السنوي، لكن صحيفة "بيلد" الواسعة الاطلاع قدرته بنحو 8 ملايين يورو.

وقال مزراوي لدى توقيعه العقد: "اخترت بايرن ميونيخ لأنني أستطيع إحراز الألقاب الكبيرة في صفوفه. كان لدي شعور جيد منذ المفاوضات الأولى مع هذا النادي".

وكانت أندية عدة أبدت رغبتها في الحصول على خدمات مزراوي (24 عاما و12 مباراة دولية) المولود في هولندا والذي يستطيع أن يلعب على الرواق الأيمن أو حتى في مركز قلب الدفاع.

وخاض مزراوي 34 مباراة في صفوف أجاكس سجل خلالها 5 أهداف وساهم في 4 تمريرات حاسمة، في طريق فريقه إلى إحراز لقب بطل الدوري الهولندي. يذكر أن بايرن ميونيخ مرشح للتعاقد مع لاعب آخر من صفوف أجاكس هو راين غرافنبرغ (19 عاما).

فرانس24/أ ف ب

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