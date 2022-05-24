"فرانس فوتبول": حفل تسليم جائزة الكرة الذهبية سينظم في 17 أكتوبر المقبل

كرة القدم

ميسي يتوج بالكرة الذهبية السابعة في مسيرته، باريس 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021.

أوردت مجلة "فرانس فوتبول" الثلاثاء تحديد ميعاد تنظيم حفل تسليم الكرة الذهبية يوم 17 تشرين الأول/أكتوبر المقبل. وذكرت المجلة أن جائزة هذا العام سيتم منحها على أساس الموسم الكروي العادي أي من أغسطس/آب وحتى يوليو/تموز وليس على أساس عام ميلادي واحد كما كان معمولا به من قبل.

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ذكرت مجلة "فرانس فوتبول" الثلاثاء أن حفل جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب كرة قدم في العالم سيقام يوم 17 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وسيتم منح الجائزة المرموقة الآن على أساس الموسم العادي من أغسطس/آب وحتى يوليو/تموز من العام التالي بدلا من منحها على أساس عام ميلادي واحد.

وقالت المجلة إنه سيتم الكشف عن أسماء المرشحين في 12 أغسطس/آب المقبل. وسينظم الحفل في أكتوبر/تشرين الأول في مسرح دو شاتيليه في باريس.

ونال ليونيل ميسي، الذي قاد الأرجنتين للفوز بلقب كوبا أمريكا 2021، جائزة الكرة الذهبية للمرة السابعة في الموسم الماضي معززا رقما قياسيا ومتفوقا على روبرت ليفاندوفسكي وجورجينيو.

فرانس24/ رويترز

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