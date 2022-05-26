رولان غاروس: فرنسية مغمورة تقصي التشيكية بليسكوفا المصنفة الأولى عالميا سابقا في مفاجأة كبيرة

كرة المضرب

© أ ف ب/أرشيف

أقصت الفرنسية المغمورة ليوليا جانجان المصنفة 227 عالميا الخميس التشيكية كارولينا بليسكوفا المصنفة الأولى عالميا سابقا والثامنة حاليًا لتصبح بذلك سادس لاعبة مصنفة ضمن اللاعبات العشر الأوليات تودع مبكرا بطولة رولان غاروس الفرنسية، ثانية البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب بعد هزيمتها 2-6 و2-6 في ساعة و15 دقيقة فقط.

إعلان اقرأ المزيد

باتت التشيكية كارولينا بليسكوفا المصنفة ثامنة، سادس لاعبة مصنفة ضمن اللاعبات العشر الأوليات تودع مبكرا بطولة رولان غاروس الفرنسية، ثانية البطولة الأربع الكبرى في كرة المضرب بخسارتها أمام الفرنسية المغمورة ليوليا جانجان المصنفة 227 عالميا 2-6 و2-6 الخميس.

وانضمت بليسكوفا المصنفة أولى عالميا سابقا، بالتالي إلى حاملة اللقب مواطنتها باربورا كريتشيكوفا، اليونانية ماريا ساكاري، التونسية أنس جابر واللاعبة أنيت كونتافيت والفائزة السابقة باللقب الإسبانية غاربيني موغوروتسا.

في المقابل، باتت جانجان أدنى لاعبة تصنيفا تتغلب على لاعبة من العشر الأوليات في رولان غاروس منذ 34 عاما. وقالت الفائزة "بصراحة، لا أدري ماذا يحصل. كل ما أعيشه مدهش".

رشح النقاد جانجان لكي تكون نجمة مستقبلية في عالم كرة المضرب عندما كانت في الثانية عشرة من عمرها، لكن مسيرتها توقفت فجأة بسبب إصابات متكررة في ركبتها قبل أن تتوجه إلى الولايات المتحدة لتتابع دراستها ثم عادت لممارسة الكرة الصفراء على أعلى مستوى في نهاية عام 2020.

وحسمت جانجان المجموعة الأولى في 36 دقيقة فقط في مواجهة بليسكوفا التي عانت كثيرا في إرسالها الأول وارتكبت الكثير من الأخطاء.

ثم تقدمت بنتيجة 4-صفر في الثانية قبل أن تنهي المباراة في ساعة و15 دقيقة في أول فرصة سنحت لها.

وقالت اللاعبة البالغة من العمر 26 عاما في هذا الصدد: "قررت العودة لكي لا أندم على شيء. أعتقد بأني قمت بالخيار الصحيح".

وتشارك جانجان ببطاقة دعوة وذلك للمرة الأولى في إحدى البطولات الأربع الكبرى.

وكانت مواطنتها المغمورة أيضا ديان باري حققت مفاجأة من العيار الثقيل بإخراجها التشيكية باربورا كريتشيكوفا حاملة اللقب في الدور الأول.

في المقابل، وجدت الإسبانية باولو بادوسا صعوبة بالغة في تخطي السلوفينية كايا يوفان واحتاجت إلى ثلاث مجموعات بنتيجة 7-5 و3-6 و6-2.

وقالت بادوسا: "كانت المباراة صعبة للغاية. يتعين علي الخوض المزيد من المباريات هنا لكي أشعر بحالة أفضل. أنا سعيدة جدا بعد المعركة التي خضتها اليوم".

يذكر أن أفضل نتيجة حققتها بادوسا في إحدى بطولات الغراند سلام كان بلوغها الدور ربع النهائي من رولان غاروس العام الماضي.

وفي فئة الرجال، لم يجد الروسي دانييل مدفيديف صعوبة في بلوغ الدور الثالث إثر تغلبه على الصربي لاسلو دييري 6-3 و6-4 و6-3.

ويلتقي مدفيديف في الدور التالي مع الصربي الآخر ميومير كيسمانوفيتش الفائز على الكازاخستاني ألكسندر بوبليك.

فرانس24/أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك