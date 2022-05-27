المحكمة الرياضية الدولية تؤيد إقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا بالمغرب وترفض طلب الأهلي المصري تأجيله

كرة القدم

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حسمت محكمة التحكيم الرياضية الدولية الجدل الخميس حول مكان إقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الوداد البيضاوي المغربي والأهلي المصري، رافضة طلب الأخير نقله من المغرب أو تأجيله. وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أن المحكمة أيدت قراره إقامة المباراة في المغرب الاثنين المقبل على ملعب "محمد الخامس" في الدار البيضاء. وكان الأهلي قد برر اللجوء إلى المحكمة بما اعتبره "سلبيات تشهدها المسابقات الإفريقية، وفي مقدمتها عدم وجود معايير تحكم عملية التنظيم منذ فترات طويلة".

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كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الخميس أن محكمة التحكيم الرياضية أيدت قراره إقامة المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال إفريقيا في المغرب بين الوداد البيضاوي المغربي والأهلي المصري.

وكان الأهلي، حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب في المسابقة (10) آخرها في العامين الأخيرين، تقدم بشكوى رسمية لمحكمة التحكيم الرياضية ضد قرار الاتحاد الإفريقي بتحديد إقامة المباراة النهائية بالمغرب، مطالبا بإقامتها في ملعب محايد.

وأوضح الاتحاد القاري في بيان أنه "كان ملزما بتنفيذ قرار اللجنة التنفيذية الذي تم اتخاذه في تموز/يوليو 2019 والذي نص على أن الفائز بلقب مسابقة دوري أبطال إفريقيا يتم تحديده من خلال مباراة نهائية واحدة".

وأضاف أنه "تم منح شرف استضافة المباراة النهائية إلى المغرب بعد أن سحبت السنغال التي كانت الدولة الوحيدة إلى جانب المملكة التي استوفت شروط الاستضافة، ترشحها". وتابع "يلتزم الاتحاد الإفريقي بمبادئ الإنصاف والعدالة والمساواة بين جميع الأندية والاتحادات الأعضاء وسيعامل في جميع الأوقات جميع الأندية والاتحادات الأعضاء بشكل عادل وعلى قدم المساواة".

وأكد الاتحاد القاري أنه يتمنى لكل من الأهلي والوداد كل التوفيق في المباراة النهائية.

من جهته، اعتبر الأهلي أن اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية جاء "تصعيدا لموقف النادي من السلبيات التي تشهدها المسابقات الإفريقية، وفي مقدمتها عدم وجود معايير تحكم عملية التنظيم منذ فترات طويلة"، قبل أن يطلب النادي في شكواه البت العاجل في أزمة ملعب المباراة النهائية قبل الموعد المحدد لها، وإرساء العدالة بإقامة اللقاء في ملعب محايد، أو تأجيل المباراة لحين الفصل في الموضوع بما يتفق مع اللوائح ويفرض المساواة ويحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين الفريقين المتنافسين.

وتقام المباراة الاثنين المقبل على ملعب "محمد الخامس" في العاصمة الاقتصادية المغربية في تمام الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي (19:00 ت غ).

فرانس24/ أ ف ب

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