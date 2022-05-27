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باريس تستعد لاحتضان نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وليفربول

00:48 يحتضن ستاد دو فرانس السبت 27 أيار/مايو 2022 المباراة النهائية بين ريال مدريد وليفربول © شاشة فرانس24

يحتضن استاد دو فرانس مساء السبت المباراة النهائية المنتظرة في دوري أبطال أوروبا بين العملاقين الإسباني ريال مدريد والإنكليزي ليفربول. مواجهة قوية ستجمع بين محمد صلاح الساعي للثأر من النادي الملكي، وكريم بنزيمة الساعي للحصول على الكرة الذهبية للمرة الأولى في تاريخه. وفي إطار الاستعدادات التي تجري على قدم وساق لهذه المباراة، زرعت أرضية جديدة للملعب في 48 ساعة فقط، وهي سجادة صناعية وضع فيها عشب طبيعي وأحضرت في شاحنات مبردة من إسبانيا.