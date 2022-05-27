كريم بنزيمة... ''السلاح الفتاك'' لريال مدريد يحلم بلقب يعزز حظوظه في سباق الكرة الذهبية

نهائي دوري أبطال أوروبا

أهداف الدولي الفرنسي كريم بنزيمة كانت حاسمة في إيصال فريقه ريال مدريد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

يعول أنصار ريال مدريد الإسباني على القائد المخضرم للفريق كريم بنزيمة للفوز بنهائي دوري أبطال أوروبا السبت ضد ليفربول بالعاصمة الفرنسية باريس. ويعد بنزيمة أحد العوامل الرئيسية لوصول القلعة البيضاء إلى نهائي باريس في نسخة يعول الفرنسي على الفوز بها لتخليد اسمه في تاريخ النادي. وقد يساعد الفوز بأهم الكؤوس الأوروبية بنزيمة في إحراز الكرة الذهبية.

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سيكون نهائي دوري أبطال أوروبا السبت بين ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنكليزي بمثابة التحدي لقائد الفريق الملكي كريم بنزيمة الذي كان "السلاح الفتاك" في الأوقات الصعبة التي مر بها فريق العاصمة الإسبانية في الأدوار السابقة أمام فريق وازنة كتشلسي ومانشستر سيتي وباريس سان جرمان.

وعندما سُئل الجناح البرازيلي رودريغو الثلاثاء، ما هي أهم نصيحة وجهها له زميله المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة، أجاب سريعا "أن أمرر له الكرة".

وكان إيصال الكرة لبنزيمة استراتيجية ناجحة تماما هذا الموسم لريال مدريد الإسباني الذي يعول مجددا على هدافه الفرنسي لمحاولة الفوز السبت بلقبه الرابع عشر في مسابقة دوري أبطال أوروبا على حساب ليفربول الإنكليزي حين يلتقي الفريقان في باريس.

فرض بنزيمة نفسه أفضل لاعب هذا الموسم ليس في إسبانيا وحسب بل في أوروبا بأكملها، بعدما وصل إلى الشباك 49 مرة في 52 مباراة خاضها ضمن جميع المسابقات.

وتفوق بنزيمة على خصمه المقبل في نهائي السبت المنتظر المصري محمد صلاح الذي سجل 33 هدفا في 59 مباراة، ومواطنه نجم باريس سان جرمان كيليان مبابي (43 في 49) الذي تصدر العناوين في الأيام القليلة الماضية بعد قراره البقاء في نادي العاصمة الفرنسية عوضا عن الالتحاق بريال مدريد.

وإذا نجح ريال في الفوز على ليفربول السبت في باريس، سيضمن بنزيمة إلى حد كبير الفوز بالكرة الذهبية لأول مرة في مسيرته والتفوق على لاعبين مثل صلاح وزميله في "الريدز" السنغالي ساديو مانيه.

كان الموسم خرافيا بالنسبة لبنزيمة، إذ قدم أفضل أداء له مع ريال منذ انضمامه إلى النادي الملكي عام 2009 من ليون، وسجل أكبر عدد أهداف له في موسم واحد مع الفريق وأكبر عدد أهداف له في دوري أبطال أوروبا.

"قائد أكثر فأكثر كل يوم"

أثبت بنزيمة أنه "لاعب يشعر وكأنه قائد أكثر فأكثر كل يوم، ويشعر بأهمية أكبر في الفريق" وفق مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مضيفا "هذا ما يصنع الفارق فيه، هذه الشخصية".

لأعوام طويلة، كان الافتراض دائما بأن بنزيمة لاعب لا يحظى بالتقدير اللازم، لاعب قد يكون دائما موضع تقدير في ريال لكن من دون أن يراه الآخرون خارج أسوار "سانتياغو برنابيو" مهاجما من العيار الثقيل.

اللعب في ظل رونالدو وغيابه عن المنتخب الفرنسي لستة أعوام، بما في ذلك كأس العالم التي فازت بها فرنسا عام 2018، كان لهما دور كبير في التقليل من قيمة بنزيمة على الساحة القارية.

لكن لم تكن هناك أيضا بطولة يمكن القول عنها بأنها مسرح بنزيمة، بطولة يمكن أن ترتبط باسمه على غرار زميله السابق رونالدو، أفضل هداف في تاريخ دوري الأبطال.

الآن وبعد الدور الذي لعبه في وصول ريال إلى نهائي السبت، سيكون التتويج باللقب فرصة لتدوين اسمه بين الأفضل في تاريخ المسابقة القارية الأم.

في سن الرابعة والثلاثين، يتطلع بنزيمة للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة في ثمانية أعوام، ليضيفه إلى أربعة ألقاب في الدوري الإسباني ولقبين في الكأس الإسبانية وأربعة في كأس العالم للأندية وثلاثة في الكأس السوبر الأوروبية.

كما توج هذا الموسم بلقب هداف الدوري الإسباني، لكن على الرغم من جميع الألقاب التي أحرزها والثناء الذي ناله أو حُرِمَ منه وإنجازاته الكبيرة حتى الآن، فقد يكون نهائي دوري أبطال أوروبا هذا مختلفا. سيكون لقبا لريال مدريد، لكن انتصارا شخصيا لبنزيمة أكثر من أي شخص آخر.

"هدية لأي شخص يحب كرة القدم"

وفي طريقه إلى النهائي، بات بنزيمة (34 عاما) أكبر لاعب يسجل ثلاثية في المسابقة القارية الأم وأفضل هدافيها الفرنسيين عبر التاريخ.

وإذا نجح في تسجيل هدفين في نهائي السبت، سيعادل رقم زميله السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو من حيث عدد الأهداف في المسابقة خلال موسم واحد (17).

بالنسبة لمدربه السابق في ريال مواطنه زين الدين زيدان الذي يعتبره بنزيمة بمثابة الأخ الأكبر، فإن مهاجم ليون السابق "هدية لأي شخص يحب كرة القدم"، "لاعب الكرة الشاملة"، و"الأفضل".

من جهته، رأى النجم الفرنسي السابق جان-بيار بابان، الفائز بالكرة الذهبية، أن "بنزيمة يتمتع بقوة رونالدو، سرعة (البرازيلي) رونالدينيو، أناقة (الفرنسي تييري) هنري، وغريزة (الفرنسي الآخر) دافيد تريزيغيه".

في ريال مدريد "نبحث عنه على الدوام" وفق ما أفاد رودريغو، معتبرا زميله "ظاهرة".

ويبقى تسجيل هدفين في نهائي دوري الأبطال ضد فريق من عيار ليفربول مهمة صعبة، لكن أحدا ليس باستطاعته إقصاء هذه الاحتمالية في ظل المستوى الخرافي الذي يقدمه بنزيمة هذا الموسم.

وجد الفرنسي طريقه إلى الشباك في 10 مناسبات خلال الأدوار الإقصائية للنسخة الحالية من المسابقة القارية الأم، مقصيا خصوما من العيار الثقيل على غرار سان جرمان وثلاثيه مبابي-الأرجنتيني ليونيل ميسي-البرازيلي نيمار، بتسجيله ثلاثية في إياب ثمن النهائي، قبل أن يكرر الأمر ضد تشلسي حامل اللقب، وصولا إلى ثنائيته في ذهاب نصف النهائي ضد مانشستر سيتي الإنكليزي، إضافة إلى هدفي التأهل في الوقت الإضافي من لقاءي الإياب ضد تشلسي وسيتي.

فرانس24/ أ ف ب

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