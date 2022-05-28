رولان غاروس: البولندية شفيونتيك إلى الدور ثمن النهائي وفوز سهل للروسي مدفيديف

كرة المضرب

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تمكنت البولندية إيغا شفيونتيك السبت من بلوغ الدور ثمن النهائي ضمن منافسات بطولة رولان غاروس الفرنسية للتنس، بعد انتصارها على على المونتينيغرية دانكا كوفينيتش بنتيجة 6-3 و7-5. ولدى الرجال تخطى الروسي دانييل مدفيديف المصنف ثانيا بسهولة الصربي ميومير كيسمانوفيتش بعد أن فاز عليه بنتيجة 6-2 و6-4 و6-2، في حين لم يجد اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، هو الآخر صعوبة للفوز على السويدي ميكايل ييمر بنتيجة 6-2، 6-2، 6-1 في غضون ساعة و32 دقيقة فقط.

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باتت البولندية إيغا شفيونتيك التي تتربع على عرش التصنيف العالمي، المصنفة الوحيدة المتبقية من بين العشر الأوليات في بطولة رولان غاروس الفرنسية، ثاني البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بعد أن رفعت السبت سلسلة انتصاراتها المتتالية إلى 31 لتبلغ الدور ثمن النهائي، قبل سقوط أبرز منافساتها على اللقب الإسبانية باولا بادوسا الرابعة والبيلاروسية أرينا سابالينكا السابعة.

وتفوقت شفيونتيك على المونتينيغرية دانكا كوفينيتش بنتيجة 6-3 و7-5 لتبقى على المسار الصحيح لتحقيق لقبها الثاني في رولان غاروس بعد 2020.

وتعتبر سلسلة انتصارات البولندية الأفضل في الدورات والبطولات منذ أن سجلت الأمريكية سيرينا وليامس 34 فوزا تواليا عام 2013.

وقالت شفيونتيك بعد المباراة "أردت اللعب بقتالية لكن في بعض الأحيان كنت أضرب الكرات بقوة هائلة وكان من الصعب السيطرة عليها".

وأضافت "كان يتعين علي أن ألعب مع أقل مخاطرة واستقرار أكبر. منافستي دافعت بطريقة جيدة وكانت ترد كراتي بقوة".

وبعد أن حسمت شفيونتيك المجموعة الأولى بسهولة، كانت في طريقها إلى حسم الثانية من دون عناء أيضا عندما تقدمت على منافستها 4-1، لكن كوفينيتش انتفضت وفازت بالأشواط الأربعة التالية لتتقدم 5-4 قبل أن تقول البولندية كلمتها الأخيرة وتنهي المباراة في ساعة ونصف.

وتلتقي شفيونتيك في الدور التالي مع الصينية جينغ كينوين الفائزة على الفرنسية أليزيه كورنيه 6-3 و3-صفر ثم بالانسحاب لإصابة الاخيرة في الفخذ.

يذكر أن جينغ البالغة من العمر 19 عاما كانت أقصت في الدور السابق الرومانية سيمونا هاليب بطلة رولان غاروس سنة 2018.

سابقة منذ 1968

من جهة أخرى، اضطرت بادوسا التي بلغت الدور ربع النهائي العام الماضي، للانسحاب من مباراتها في الدور الـ 32 بسبب إصابة في ربلة الساق عندما كانت متأخرة 3-6 و1-2 أمام الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا.

أما سابالينكا فسقطت أمام الإيطالية كاميلا جورجي 6-4، 1-6، صفر-6 لتبلغ الأخيرة الدور ثمن النهائي في باريس للمرة الأولى في مسيرتها وتضرب موعدا مع الروسية داريا كاساتكينا الفائزة على الاميركية شيلبي رودجرز 6-3، 6-2.

ومع خروج المصنفات السبع الأخريات ضمن العشر الأوليات من أدوار سابقة، يبدو الطريق مشرعا أمام شفيونتيك لتحقيق ثاني ألقابها في البطولات الكبرى، هي التي تقدم هذا الموسم مستويات مذهلة مكنتها من تحقيق خمسة ألقاب، بينها أربعة ضمن دورات الألف في الدوحة وميامي وإنديان ويلز وروما.

وتعد هذه المرة الأولى في العصر الحديث للعبة (أي منذ 1968)، التي تبقى فيها مصنفة واحدة من العشر الاوليات في الدور الرابع في رولان غاروس.

وفي مباراة أخرى، وضعت الرومانية ايرينا كاميليا بيغو حدًا لمغامرة الفرنسية ليوليا جانجان بالفوز عليها 6-1 و6-4.

وكانت جانجان حققت مفاجأة من العيار الثقيل بإخراجها التشيكية كارولينا بليشكوفا المصنفة أولى عالميا سابقا في الدور السابق، على أن تلتقي الأمريكية جيسيكا بيغولا، الحادية عشرة عالميا، الفائزة على السلوفينية تامارا زيداتنتشيك 6-1، 7-6 (7/2).

مدفيديف وتسيتسباس دون صعوبة

الوضع مختلف لدى الرجال مع تبقي تسعة من المصنفين العشرة الأوائل في المنافسات.

ولم يجد الروسي دانييل مدفيديف المصنف ثانيا أي صعوبة في تخطي الصربي ميومير كيسمانوفيتش 6-2 و6-4 و6-2.

ويواجه مدفيديف الذي لم يخسر أي مجموعة في البطولة الحالية، في الدور التالي الكرواتي مارين تشيليتش الفائز على الفرنسي جيل سيمون 6-صفر، 6-3، 6-2.

وكان مدفيديف خرج من الدور الأول في رولان غاروس في مشاركاته الأربع الأولى قبل أن يبلغ ربع النهائي العام الماضي.

في هذا السياق، قال اللاعب الذي لم يحقق بعد أي لقب على الملاعب الترابية "كان الأمر صعبا حقا، كان الجميع يتساءل كيف يمكنني أن أكون المصنف ثانيا في العالم من دون تجاوز الدور الأول".

أما اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، وصيف العام الماضي والمصنف رابعا عالميا، فتمكن أخيرا من الخروج بفوز سهل بعد اثنين صعبين في الدورين الاولين بفوزه على السويدي ميكايل ييمر بنتيجة 6-2، 6-2، 6-1 في غضون ساعة و32 دقيقة فقط.

في الدور الاول، عاد من تأخر مجموعتين أمام الإيطالي لورنتسو سونيغو قبل أن يخرج فائزا 3-2 بعد ثلاث ساعات ونصف، أما في الثاني فتخطى بصعوبة التشيكي زدنييك كولار بعد أربع ساعات وبأربع مجموعات، ثلاث منها حسمت بشوط كسر التعادل.

قال بعد الفوز إن مباراة اليوم "كانت مختلفة عن أول مباراتين، هذا أمر أكيد. هذه المرة لعبت بحرية أكبر وبثقة أكبر. كانت مباراة جيدة".

ويلتقي تاليا الفرنسي أوغو غاستون او الدنماركي هولغر رونه.

واحتاج الروسي أندري روبليف السابع الى 3 ساعات للتغلب على التشيلي كريستيان غارين 6-4 و3-6 و6-2 و7-6 (13-11).

وسنحت خمس فرص لغارين لإدراك التعادل 2-2 وجر منافسه لمجموعة خامسة لكن روبليف أنقذ الموقف في كل مرة ليحسم النتيجة في صالحه.

في المقابل، تفوق الايطالي يانيك سينر (12 عالميًا) على الاميركي ماكينزي ماكدونالد بنتيجة 6-3 و7-6 (8-6) و6-3.

وهي المرة الثالثة التي يبلغ فيها سينر (20 عاما) الدور الثالث من البطولة الفرنسية.

وسيلتقي روبليف وسينر في الدور التالي في مباراة ثأرية للروسي الذي خسر امام الايطالي 7-5 و1-6 و3-6 في دورة مونتي كارلو للماسترز الشهر الماضي.

فرانس24/أ ف ب

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