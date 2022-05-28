نهائي دوري أبطال أوروبا

مباشر- نهائي دوري أبطال أوروبا: تأخر انطلاق المباراة بين ريال مدريد وليفربول لـ "أسباب أمنية"

كريم بنيزمة أم محمد صلاح: من سيفوز بكأس دوري أبطال أوروبا؟ © ستوديو غرافيك فرانس ميديا موند

نص: علاوة مزياني 1 دقائق

يتواجه ريال مدريد بقيادة هدافه الفرنسي كريم بنزيمة وليفربول بزعامة نجمه المصري محمد صلاح، مساء السبت على ملعب "ستاد دو فرانس" في سان دوني، بالضاحية الشمالية للعاصمة الفرنسية باريس، في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. ففيما يسعى "النادي الملكي" للقبه الـ14 في المسابقة، يبحث "الريدز" عن الكأس السابعة. تنطلق المباراة عند الساعة التاسعة مساء (السابعة ت غ)، ويمكن متابعة مجرياتها على المباشر على موقع فرانس24.