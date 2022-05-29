بنزيمة: فخور بإنجازاتي مع ريال مدريد وفعلت كل ما بوسعي لأستحق الفوز بالكرة الذهبية

بعد أن ساهم في قيادة فريقه ريال مدريد للظفر بكأس أبطال أوروبا، قال نجم المنتخب الفرنسي كريم بنزيمة السبت إنه فخور بإنجازاته مع النادي الملكي، مضيفا أنه فعل كل ما في وسعه لتعزيز حظوظ نيله جائزة الكرة الذهبية التي سيُعلن عن الفائز بها في 17 تشرين الأول/أكتوبر. ورغم أن بنزيمة لم يسجل أي هدف في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام فريق ليفربول الإنكليزي، فإنه حقق نتائج جيدة خلال الموسم الرياضي الحالي رفقة ريال مدريد، تجلت أساسا في تصدره قائمة هدافي المسابقة القارية.

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قال نجم المنتخب الفرنسي كريم بنزيمة إنه فعل كل ما في وسعه مع ريال مدريد هذا الموسم ليكون المرشح الأبرز للفوز بجائزة الكرة الذهبية، بعد أن ساهم في قيادة النادي الإسباني إلى نهائي دوري أبطال أوروبا والفوز على ليفربول الإنكليزي 1-صفر في باريس والتتويج بالقب الرابع عشر في تاريخه.

لم يسجل في المباراة النهائية السبت على ملعب "ستاد دو فرنس" بعد أن حمل هدف الفوز توقيع البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور، إلا أن الفرنسي تصدر ترتيب هدافي المسابقة القارية الأم هذا الموسم مع 15 هدفا، بينها 10 في الأدوار الإقصائية.

قال لقناة "كانال بلوس" بعد المباراة ردًا على سؤال عمّا إذا كان يفكر بالكرة الذهبية "بالطبع...الآن سأنضم الى المنتخب الوطني ولكن أعتقد أنه على صعيد النادي لا يمكنني القيام بأفضل من ذلك. سنرى ما سيحصل. على كل حال، أنا فخور بما حققته".

سينضم بنزيمة (34 عامًا) إلى تشكيلة المنتخب الفرنسي لسلسلة من مباريات في دوري الأمم الأوروبية في حزيران/يونيو المقبل، بعد أن أنهى الموسم برصيد 44 هدفًا مع ريال مدريد في جميع المسابقات، بينها 27 في الدوري ساهمت بتتويج الفريق بطلا لإسبانيا.

سجل "هاتريك" أمام كل من باريس سان جرمان الفرنسي وتشلسي الانكليزي في الدورين ثمن النهائي وربع النهائي تواليًا، بالإضافة الى هدف إيابًا ضد الـ"بلوز" وثلاثة أهداف في مباراتين ضد مانشستر سيتي في نصف النهائي.

قال في إشارة إلى الـ "ريمونتادا" الرائعة التي حققها ريال مرات عدة في طريقه الى النهائي وأصبح أول فريق يتوج باللقب رغم خسارته ثلاث مباريات في الأدوار الإقصائية "ليس هناك حظ، بإمكانك أن تكون محظوظًا مرة واحدة، ولكن ليس في كل مرة. استحقينا الفوز، لقد قمنا بمجهود كبير، عدنا كل مرة ولم نستسلم".

وتابع "نحن مجموعة وكل لاعب فيها مهم. الأساسيون، البدلاء، الذين لا يلعبون ولكن يقدمون كل ما لديهم في التمارين".

بات في رصيد بنزيمة خمسة ألقاب في دوري الأبطال وأكد أن إنهاءه الموسم في صدارة هدافي البطولة هو "استثنائي، ولكن الامر الأهم هو الفوز باللقب الخامس في دوري الأبطال".

سيُعلن عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية في 17 تشرين الاول/أكتوبر المقبل قبل نهائيات كأس العالم 2022 في قطر أواخر العام.

فرانس24 / أ ف ب

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