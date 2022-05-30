رولان غاروس: موعد ناري يين جوكوفيتش ونادال في ربع النهائي

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لم يواجه الصربي نوفاك جوكوفيتش المصنف أول عالميا وحامل لقب رولان غاروس الفرنسية صعوبة بالغة لتخطي ممنافسه الأرجنتيني دييغو شفارتسمان فتفوق عليه 6-1 و6-3 و6-3 الأحد ليواجه في دور النهائي الإسباني رافايل نادال في مباراة نارية بعد فوز الأخير بصعوبة في مقابلة ماراتونية على الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم 3-6 و6-3 و6-2 و3-6 و6-3. واستنجد نادال في هذه المباراة بكامل خبرته لتخطي الكندي الشاب الذي يدربه مدرب نادال السابق.

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بلغ الصربي نوفاك جوكوفيتش المصنف أول عالميا وحامل اللقب الدور ربع النهائي من بطولة رولان غاروس الفرنسية، ثانية البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب بفوزه السهل على الأرجنتيني دييغو شفارتسمان 6-1 و6-3 و6-3 الاحد ليضرب موعدا ناريا مع الإسباني رافايل نادال الفائز في مباراة ماراثونية على الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم 3-6 و6-3 و6-2 و3-6 و6-3.

ولم يجد الصربي الساعي إلى معادلة الرقم للقياسي لنادال في عدد الالقاب الكبرى (21 لقبا) أي صعوبة في تخطي منافسه.

ويسعى الصربي إلى إحراز لقب بطل رولان غاروس للمرة الثالثة في مسيرته علما أنه تخطى نادال في نصف النهائي العام الماضي ثم قلب تخلفه بمجموعتين نظيفتين أمام اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس في النهائي ليتوج باللقب.

وقال جوكوفيتش "أكن احتراما كبيرا له. إنه شخص جيد خارج الملعب. إنه لاعب اختصاصي على الملاعب الترابية لكني لعبت جيدا ونجحت في الاحتفاظ بإرسالي". وأضاف "حققت بداية جيدة لكن الكثير من العمل ينتظرني".

والتقى نوفاك جوكوفيتش مع شفارتسمان 7 مرات كانت الغلبة فيها جميعها للأول.

وبعد أن حسم المجموعة الأولى بسهولة بالغة تخلف الصربي صفر-3 في مطلع الثانية لكنه رد الصاع صاعين بفوزه بالأشواط الستة التالية وكسبها بها.

مباراة ماراثونية لنادال

في المقابل، احتاج نادال حامل الرقم القياسي في رولان غاروس مع 13 لقبا، إلى عصارة خبرته لكي يتخطى أوجيه-ألياسيم الذي يشرف عليه منذ نيسان/أبريل عام 2021 مدرب "رافا" السابق عمه توني، في مباراة استمرت أربع ساعات و21 دقيقة.

وهي المرة الثالثة فقط التي يستدرج فيها نادال إلى خوض 5 مجموعات في 112 مباراتها خاضها في رولان غاروس على مدى 17 عاما، والمرة السادسة عشرة التي يبلغ فيها ربع النهائي في البطولة.

وبعد أن تعادل اللاعبان بمجموعتين لكل منهما، كانت اللحظة الحاسمة عندما كسر نادال إرسال منافسه في الشوط الثامن من المجموعة الحاسمة ليتقدم 5-3 ثم يفوز بإرساله وبالتالي المجموعة 6-3 والمباراة.

وستكون المواجهة ضد جوكوفيتش الثلاثاء، العاشرة بينهما في البطولة الفرنسية، والـ59 في مسيرتيهما الاحترافية.

والمباراة ثأرية بالنسبة إلى نادال الذي خسر أمام جوكوفيتش في نصف النهائي العام الماضي وعلق عليها الإسباني بالقول "نعرف بعضنا البعض جيدا، ثمة الكثير من التاريخ بيننا. الشيء الوحيد الذي أستطيع أن اقوله هو إنني سأبذل قصارى جهدي وأقاتل حتى الرمق الأخير".

وأشاد بمنافسه الكندي بقوله "فيليكس لاعب رائع ومن الأفضل في العالم. هو صغير السن ويملك قوة كبيرة وسرعة في التنقل. لقد كان منافسا صعبا لي وهو يتطور دائما".

وتابع الألماني ألكسندر زفيريف وصاحب الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو الصيف الماضي والمصنف ثالثا في البطولة، مشواره بفوزه على الإسباني برنابيه ساباتا ميراييس 7-6 (13-11) و7-5 و6-3.

ويلتقي زفيريف في الدور المقبل مع الواعد الإسباني كارلوس ألكاراز السادس والفائز على الروسي كارين خاتشانوف الحادي والعشرين 6-1 و6-4 و6-4 في ساعتين و14 دقيقة.

ويلعب ألكاراز (19 عاما) مع زفيريف للمرة الثانية هذا الشهر بعدما تغلب عليه مطله في المباراة النهائية لدورة مدريد لماسترز الألف نقطة عندما تخطى في طريقه مواطنه نادال وجوكوفيتش في ربع النهائي ونصف النهائي، علما أنه قد يواجه أحد الأخيرين في نصف النهائي في حال تخطيه ربع النهائي.

وهو الفوز الرابع عشر تواليا لألكاراز المتوج بأربعة القاب هذا الموسم آخرها برشلونة ومدريد.

وهي المرة الأولى التي يبلغ فيها ألكاراز الذي يشرف على تدريبه مواطنه خوان كارلوس فيريرو المتوج بلقب البطولة الفرنسية عام 2003، ربع نهائي رولان غاروس في مشاركته الثانية بعدما خرج من الدور الثالث العام الماضي، والمرة الثانية التي يبلغ فيها دور الثمانية في بطولات الغراند سلام بعد فلاشينغ ميدوز العام الماضي عندما انسحب بسبب الإصابة أمام أوجيه-ألياسيم.

فرانس24/ أ ف ب

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