الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يختار كريم بنزيمة كأفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا

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اختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الثلاثاء مهاجم ريال مدريد كريم بنزيمة كأفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم بعد أن قاد بامتياز فريقه في رحلة البحث عن اللقب القاري السبت الماضي في باريس، إثر تغلب النادي الملكي على ليفربول بهدف نظيف. كما منح الاتحاد جائزة أفضل لاعب شاب إلى البرازيلي فينيسيوس جونيور صاحب هدف فوز ريال مدريد بالكأس الأوربية المرموقة السبت الماضي.

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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) الثلاثاء اختيار كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد كأفضل لاعب في دوري الأبطال هذا الموسم.

وقاد الهداف بنزيمة فريقه ريال مدريد لإحراز لقب دوري الأبطال بعد الفوز 1-صفر على ليفربول في النهائي السبت الماضي.

وذهبت جائزة أفضل لاعب شاب إلى البرازيلي فينيسيوس جونيور، زميل بنزيمة، وصاحب هدف الفوز في نهائي دوري الأبطال في باريس.

وعول مدريد مجددا خلال نهائي السبت على هدافه الفرنسي للفوز السبت بلقبه الرابع عشر في مسابقة دوري أبطال أوروبا على حساب ليفربول الإنكليزي .

وفرض كريم بنزيمة نفسه أفضل لاعب هذا الموسم ليس في إسبانيا وحسب بل في أوروبا بأكملها، بعدما وصل إلى الشباك 49 مرة في 52 مباراة خاضها ضمن جميع المسابقات.

وأثبت بنزيمة أنه "لاعب يشعر وكأنه قائد أكثر فأكثر كل يوم، ويشعر بأهمية أكبر في الفريق" وفق مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مضيفا "هذا ما يصنع الفارق فيه، هذه الشخصية".

ولأعوام طويلة، كان الافتراض دائما بأن بنزيمة لاعب لا يحظى بالتقدير اللازم، لاعب قد يكون دائما موضع تقدير في ريال لكن من دون أن يراه الآخرون خارج أسوار "سانتياغو برنابيو" مهاجما من العيار الثقيل.

اللعب في ظل رونالدو وغيابه عن المنتخب الفرنسي لستة أعوام، بما في ذلك كأس العالم التي فازت بها فرنسا عام 2018، كان لهما دور كبير في التقليل من قيمة بنزيمة على الساحة القارية.

وفي سن الرابعة والثلاثين، فاز بنزيمة بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة في ثمانية أعوام، ليضيفه إلى أربعة ألقاب في الدوري الإسباني ولقبين في الكأس الإسبانية وأربعة في كأس العالم للأندية وثلاثة في الكأس السوبر الأوروبية.

فرانس24

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