رولان غاروس: الكرواتي تشيليتش يقصي الروسي مدفيديف الثاني عالمياً

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حقق الكرواتي مارين تشيليتش، المصنف 23 عالمياً مفاجأة كبرى في دورة رولان غاروس الإثنين بإقصائه المصنف ثانيا الروسي دانييل ميدفيديف من الدور ثمن النهائي بعد تغلبه عليه 6-2 و6-3 و6-2 في مباراة لم تتجاوز مدتها الساعة و45 دقيقة . وغادر دانييل مدفيديف الدورة في نفس اليوم الذي شهد أيضا إقصاء اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف الرابع عالمياً والذي كان قد خاض نهائي رولان غاروس العام الماضي.

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ألحق الكرواتي مارين تشيليتش، المصنف 23 عالميا، الإثنين خسارة مذلة بالروسي دانييل ميدفيديف الثاني في ثمن نهائي بطولة رولان غاروس الفرنسية، ثانية البطولات الأربع الكبرى، بفوزه عليه 6-2 و6-3 و6-2 في ساعة و45 دقيقة.

ووصل الروسي ابن الـ 26 عاماً إلى العاصمة باريس بعدما خاض مباراة واحدة على الملاعب الترابية إثر غياب قارب الشهرين جراء خضوعه لعملية جراحية من أجل معالجة "فتق طفيف" مطلع نيسان/أبريل، وخاض الأدوار الثلاثة الأولى من دون أن يخسر أي مجموعة.

ولحق ميدفيديف باليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الرابع عالمياً ووصيف البطل العام الماضي الذي كان خرج من الدور ذاته في وقت سابق.

فرانس 24 / أ ف ب

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