من سيفوز بالثلاث بطاقات الأخيرة لمونديال قطر 2022

مونديال قطر 2022

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من أصل 32 منتخبا سيشارك في كأس العالم 2022 في كرة القدم، بقيت ثلاث بطاقات شاغرة للتأهل إذ ستقام خمس مباريات بين الأربعاء و14 حزيران/يونيو، في ملحق أوروبي وملحقين دوليين. وفي هذا الإطار تواجه أوكرانيا الأربعاء في نصف نهائي المسار الأول إسكتلندا في غلاسكو. والفائز من هذه المواجهة، يلاقي ويلز في كارديف الأحد 5 حزيران/يونيو على بطاقة التأهل.

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تنتظر كأس العالم 2022 في كرة القدم آخر ثلاثة متأهلين من أصل 32 منتخبا سيشاركون في الحدث العالمي في قطر بين 21 تشرين الثاني/نوفمبر و18 كانون الأول/ديسمبر المقبلين، مع إقامة مباريات الملاحق المتبقية بدءا من يوم الأربعاء. فيما تقام خمس مباريات بين الأربعاء و14 حزيران/يونيو، في ملحق أوروبي وملحقين دوليين.

في الملحق الأوروبي المتبقي بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، تلتقي الأخيرة الأربعاء في نصف نهائي المسار الأول مع إسكتلندا في غلاسكو. والفائز من هذه المواجهة، يلاقي ويلز في كارديف الأحد 5 حزيران/يونيو على بطاقة التأهل.

وبعد الملحق الأوروبي الأخير في آذار/مارس الماضي والذي شهد مفاجأة مدوية بإقصاء إيطاليا بطلة أوروبا، مرة ثانية تواليا عن الحدث العالمي، خضع منتخب أوكرانيا لمعسكر في سلوفينيا للاستعداد لهذه المباراة.

قال حارس "زبيرنا" المخضرم أندري بياتوف (37 عاما) "قبل هذه المباراة ضد إسكتلندا، يجب أن نطرد كل الأفكار الطفيلية".

تابع في حديث لموقع الاتحاد الأوكراني على الانترنت "لكننا نقرأ الأخبار، نتصل بعائلاتنا وأصدقائنا ونعرف الوضع في البلاد. لهذا السبب تختلف الأمور يوما بعد يوم، أحيانا تكون الأمور طبيعية وأحيانا نشعر بالقلق لأن الصواريخ مستمرة بالتحليق".

وينضم المنتخب المتأهل عن هذا المسار القاري إلى المجموعة الثانية في المونديال مع إنكلترا، الولايات المتحدة وإيران.

وستحدد مواجهة الثلاثاء 7 حزيران/يونيو بين أستراليا والإمارات على استاد أحمد بن علي في قطر، خامس قارة آسيا. والفائز بينهما يلاقي على الملعب عينه الاثنين 13 حزيران/يونيو البيرو خامسة أمريكا الجنوبية على بطاقة التأهل. وينضم المتأهل من هذا الملحق لمجموعة رابعة مع فرنسا حاملة اللقب، الدانمارك وتونس.

وأخيرا الثلاثاء 14 حزيران/يونيو، تلعب في ملحق دولي نيوزيلندا بطلة أوقيانيا مع كوستاريكا رابعة كونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي) على استاد أحمد بن علي أيضا.

يستكمل المنتخب المتأهل من هذا الملحق الدولي المشاركين في كأس العالم، وينضم إلى مجموعة خامسة مع إسبانيا، ألمانيا واليابان.

وتنطلق نهائيات المونديال يوم 21 تشرين الثاني/نوفمبر بمباراة السنغال وهولندا على استاد الثمامة. في اليوم عينه، تستهل قطر المضيفة مبارياتها ضد الاكوادور على استاد البيت في الخور.

وتختتم البطولة على استاد لوسيل الذي يتسع لثمانين ألف متفرج في 18 كانون الأول/ديسمبر.

في ما يأتي برنامج الملاحق:

الأربعاء 1 حزيران/يونيو: نصف نهائي ملحق المسار الأول في أوروبا بين إسكتلندا وأوكرانيا في غلاسكو.

الأحد 5 حزيران/يونيو: الفائز بين إسكتلندا وأوكرانيا يواجه ويلز في كارديف على بطاقة التأهل.

الثلاثاء 7 حزيران/يونيو: ملحق تحديد خامس قارة آسيا بين أستراليا والإمارات العربية المتحدة على استاد أحمد بن علي في قطر.

الاثنين 13 حزيران/يونيو: ملحق دولي بين خامس آسيا والبيرو خامسة أميركا الجنوبية على بطاقة التأهل على استاد أحمد بن علي في قطر.

الثلاثاء 14 حزيران/يونيو: ملحق دولي بين نيوزيلندا بطلة أوقيانيا وكوستاريكا رابعة كونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي) على بطاقة التأهل على استاد أحمد بن علي في قطر.

فرانس24/ أ ف ب

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