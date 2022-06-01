رولان غاروس: نادال يهزم غريمه التاريخي جوكوفيتش ويتأهل إلى نصف النهائي

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تأهل الإسباني رفائيل نادال ليل الثلاثاء إلى الدور نصف النهائي من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، "رولان غاروس" بعد فوزه على غريمه التاريخي، الصربي نوفاك جوكوفيتش بنتيجة 6-2 و4-6 و6-2 و7-6. وبانتصاره في هذه المباراة التي استمرت أكثر من أربع ساعات، يواجه نادال في دور الأربعة الألماني ألكسندر زفيريف، المصنف ثالثا عالميا، والفائز على الإسباني الواعد كارلوس ألكاراس.

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أكد نجم كرة المضرب، الإسباني رفائيل نادال مرة أخرى رغبته في تمديد رقمه القياسي وحصد لقبه22 في البطولات الأربع الكبرى بعد انتصاره ليل الثلاثاء على منافسه التاريخي نوفاك جوكوفيتش بنتيجة 6-2 و4-6 و6-2 و7-6 في مباراة مثيرة بدور الثمانية لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس.

ووصل بطل رولان غاروس، الذي خسر أمام جوكوفيتش المصنف الأول عالميا في قبل النهائي هنا العام الماضي، 13 مرة إلى باريس عقب إصابتين أعاقتا استعداداته.

وبعد نجاته بالفعل من مواجهة في خمس مجموعات أمام الكندي فيلكس أوجيه-ألياسيم في الدور الماضي، بات اللاعب الإسباني، الذي خسر ثلاث مرات فقط في فرنسا المفتوحة منذ مشاركته الأولى في 2005، يعرف كل متر في ملعب فيليب شاترييه الرائع ليدفع جوكوفيتش ثمن ذلك.

ولا يزال اللاعب الصربي يملك 20 لقبا كبيرا بعد حرمانه من المشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة العام الحالي بسبب قرار من السلطات المحلية عقب رفضه التطعيم ضد كوفيد-19، ليتوج نادال باللقب.

وفي يوم وداع الإسباني الواعد كارلوس ألكاراز، الذي يصفه الكثيرون بأنه خليفة مواطنه المخضرم، للبطولة بدأ نادال في توجيه الضربات إلى جوكوفيتش حامل اللقب في بداية مثيرة للمباراة التي أقيمت تحت الأضواء.

وعاد جوكوفيتش للمباراة بفوزه بالمجموعة الثانية في 88 دقيقة، لكن نادال البالغ 35 عاما والمدعوم من جماهير باريس نجح في حسم الانتصار في أربع مجموعات رغم تراجعه في الرابعة ليضرب موعدا مع الألماني ألكسندر زفيريف لحجز مقعد في النهائي يوم الأحد المقبل.

وفي وقت سابق فاز زفيريف على ألكاراز في أربع مجموعات.

مباراة تاريخية

قال نادال في الملعب عقب أربع ساعات و12 دقيقة من الصراع الشرس: "إنها لحظة عاطفية للغاية بالنسبة لي. شكرا للجميع. من المذهل تلقي مثل هذه المساندة منكم.

وأضاف: "يعلم الجميع مدى أهمية اللعب هنا. إنها أهم بطولة في مسيرتي. كانت مباراة صعبة للغاية. جوكوفيتش أحد أهم اللاعبين في التاريخ. اللعب أمامه دائما يمثل تحديا كبيرا، في مواجهته دائما توجد طريقة واحدة للعب- يجب تقديم أفضل أداء من أول إلى آخر نقطة. اليوم كانت ليلة سحرية بالنسبة لي. أداء ومستوى غير متوقع مني".

وحدد فوز نادال بالشوط الافتتاحي في عشر دقائق والإرسال مع جوكوفيتش إيقاع مواجهة من العيار الثقيل.

وهتفت الجماهير معبرة عن فرحتها بانتصار ابن مايوركا: "رافا، رافا".

وكسر نادال إرسال اللاعب الصربي للمرة الثانية بضربة أمامية ناجحة بمحاذاة الخط الجانبي للملعب، قبل حسم المجموعة الأولى والإرسال معه عندما ارتكب جوكوفيتش تاسع خطأ سهل.

وتأخر اللاعب الصربي 3-صفر في المجموعة الثانية، لكن كرة قصيرة خلف الشبكة نفذها نادال بشكل سيء سمحت لجوكوفيتش بالعودة للمباراة.

وفي نقطة تحول في الشوط السادس الذي استمر 18 دقيقة، كسر اللاعب الصربي إرسال نادال في محاولته الخامسة عندما ذهبت ضربة خلفية من اللاعب الإسباني خارج الملعب.

ونجح نادال في التعادل 4-4 لكنه تعثر والإرسال معه والنتيجة 5-4 ليدرك جوكوفيتش التعادل.

ومع ذلك بدأ نادال المجموعة الثالثة بنفس الأداء الذي بدأ به المباراة ليتقدم 4-1 مستفيدا من خطأ سهل آخر من جوكوفيتش.

فرانس24/ رويترز

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