مانشستر يونايتد يعلن رسميا رحيل الفرنسي بوغبا عن صفوفه وسط غموض بشأن وجهته المقبلة

كرة القدم

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في خطوة متوقعة منذ أشهر، كشف نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي رسميا الأربعاء عن رحيل لاعب الوسط الدولي الفرنسي بول بوغبا عن صفوفه هذا الصيف بعد ست سنوات قضاها مع "الشياطين الحمر". و ولم يقدم بوغبا مع يونايتد المستويات التي ظهر بها في يوفنتوس الذي تفيد تقارير عن إمكانية عودته إليه حيث لعب بين 2012 و2016.

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بعد ست سنوات أمضاها في الفترة الثانية له مع "الشياطين الحمر"، أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي الأربعاء رحيل لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا عن صفوفه هذا الصيف.

وقال النادي في بيان إن الدولي الفرنسي المتوج بكأس العالم 2018 سيرحل "في نهاية حزيران/يونيو الحالي عند انتهاء عقده"، وسط تقارير عن إمكانية عودته إلى يوفنتوس الإيطالي حيث لعب بين 2012 و2016 بعد فترة أولى مع يونايتد الذي تخرج في صفوفه من فرق الناشئين.

Once a Red, always a Red 🔴



Thank you for your service, @PaulPogba 👏#MUFC — Manchester United (@ManUtd) June 1, 2022

وفي وقت أشارت تقارير إلى إمكانية أن يكون باريس سان جرمان وجهة محتملة، ذكرت "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية احتمال أن ينتظر الفرنسي صدور فيلمه الوثائقي "بوغمانتري" في 17 حزيران/يونيو على منصة "أمازون برايم فيديو" للإعلان رسميا عن قراره.

وكان يونايتد قد أعاد بوغبا إلى ملعب "أولد ترافورد" في 2016 بصفقة عالمية قياسية حينها بلغت 89 مليون جنيه إسترليني (112 مليون دولار).

خيبات

ولم يقدم بوغبا مع يونايتد المستويات التي ظهر بها في يوفنتوس وكان أحد أبرز العناصر الذين ساهموا بتتويج بيانكونيري بلقب الدوري الإيطالي أربع مرات أو دوره المحوري مع منتخب فرنسا في مونديال روسيا 2018.

كانت أفضل فتراته، وإن لم تكن خارقة، مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو عندما أحرز يونايتد آخر ألقابه في العام 2017 بتتويجه بالدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" وكأس الرابطة الإنكليزية.

وتسببت مشاكله البدنية بخوضه 27 مباراة فقط مع الفريق في جميع المسابقات الموسم المنصرم الذي انتهى مخيبا له وللنادي الذي أخفق في احتلال مركز مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وتابع النادي في بيان أن اللاعب البالغ 29 عاما "انتهت آخر مبارياته مع يونايتد البالغ عددها 233 في الدقيقة العاشرة على ملعب أنفيلد (في الخسارة ضد ليفربول) في نيسان/أبريل 2022 بعد اضطراره للخروج بسبب انتكاسة بدنية أخرى.

وانضم بوغبا إلى فريق الناشئين في يونايتد عام 2009 في سن الـ16 قادما من لوهافر وحقق معه كأس إنكلترا للناشئين قبل أن يرتقي إلى صفوف الفريق الأول في موسم 2011-2012 ويرحل مع نهايته إلى تورينو.

فرانس24/ أ ف ب

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