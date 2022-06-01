وزير الداخلية الفرنسي يأسف أمام مجلس الشيوخ "لتجاوزات غير مقبولة" خلال نهائي دوري أبطال أوروبا

01:36 وزير الداخلية الفرنسية جيرالد دارمانان يقر بمشاكل تنظيمية خلال نهائي دوري أبطال أوروبا. © صورة ملتقطة من شاشة فرانس24

بعد انتقادات واسعة في الساحة السياسية الفرنسية، عقد مجلس الشيوخ الفرنسي جلسة استماع لوزير الداخلية جيرالد دارمانان ووزيرة الرياضة أميلي أوديا-كاستيرا بعد الفوضى التي رافقت دخول الجماهير إلى ستاد دو فرانس خلال نهائي دوري أبطال أوروبا. وأقر دارمانان بعدم التحضير الجيد للحدث لضيق الوقت مضيفا أن الشرطة لم تكن قادرة على تحمل عشرات الآلاف من الجماهير غير الحاملة للتذاكر أمام الملعب. فيما أكد موفد فرانس24 أشرف عبيد أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ما زال يضع كامل ثقته في وزير داخليته ووزيرة الرياضة التي تم تعيينها منذ أيام قليلة.