المنتخب المغربي يسقط في أول اختبار ودي أمام نظيره الأمريكي قبل نهائيات كأس العالم

مونديال قطر 2022

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انهزم المنتخب المغربي لكرة القدم الأربعاء وديا بنتيجة 3-صفر أمام نظيره ومضيفه الأمريكي خلال مباراة ودية في إطار استعدادات المنتخبين لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر نهاية العام الحالي. ووقع المنتخب الأمريكي في المجموعة الثانية بين الفرق المتنافسة في المونديال، إلى جانب كل من إنكلترا، وإيران والفائز من أوكرانيا وويلز اللذين يلتقيان الأحد. أما المنتخب المغربي فوقع في المجموعة الرابعة إلى جانب كرواتيا وصيفة مونديال 2018، وبلجيكا حاملة البرونزية وكندا.

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فاز المنتخب الأمريكي لكرة القدم على نظيره المغربي بثلاثة أهداف مقابل 0 في مباراة استعدادية استضافها ملعب سينسيناتي في ولاية أوهايو، تمهيدا لبطولة كأس العالم المقامة في قطر.

وافتتح براندن آرونسون لاعب ليدز يونايتد الإنكليزي النتيجة (26) بتمريرة من جناح تشلسي كريستيان بوليسيك بعد مجهود فردي للأخير الذي أصبح أسرع لاعب يصل إلى عتبة الـ20 هدفا و10 تمريرات حاسمة مع المنتخب الأمريكي وذلك في 49 مباراة.

وضاعف تيموتي وياه، لاعب ليل الفرنسي ونجل الليبيري المتوج بالكرة الذهبية جورج وياه، النتيجة بعد ست دقائق بتسديدة قوية من خارج المنطقة كان الحارس ياسين بونو قادرا على التعامل معها بطريقة أفضل.

فيما أحرز حجي رايت، لاعب أنطالياسبور التركي، في مباراته الأولى على الإطلاق مع المنتخب الأول الهدف الثالث من ركلة جزاء في الشوط الثاني تحصل عليها بوليسيك إثر عرقلة من أشرف حكيمي ظهير باريس سان جرمان الفرنسي.

في المقابل، أهدر سليم أملاح فرصة تقليص الفارق لأسود الأطلس بعد أن ارتدت الكرة التي نفذها من ركلة جزاء من العارضة.

ويلتقي المنتخب الأمريكي وديا مع الأوروغواي الأحد في كانساس سيتي، علما أنه وقع في المجموعة الثانية في بطولة كأس العالم المنتظر إقامتها من 21 تشرين الثاني/نوفمبر حتى 18 كانون الأول/ديسمبر، إلى جانب إنكلترا، وإيران والفائز من أوكرانيا وويلز اللذين يلتقيان الأحد.

أما المغرب فوقع في المجموعة الرابعة إلى جانب كرواتيا وصيفة مونديال 2018، وبلجيكا حاملة البرونزية وكندا.

فرانس24/ أ ف ب

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