رولان غاروس: المصنفة أولى عالميا شفيونتيك في النهائي لمواجهة الأمريكية الشابة غوف

بلغت البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة أولى عالميا والأمريكية الشابة كوكو غوف نهائي بطولة رولان غاروس الفرنسية، ثانية البطولات الكبرى في كرة المضرب. وفي حال تغلبها في النهائي على الأمريكية غوف، ستعادل شفيونتيك سلسلة الأمريكية فينوس وليامس الأطول في الألفية الثالثة بـ35 فوزا متتاليا.

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تأهلت البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة أولى عالميا في كرة المضرب، النهائي الثاني لها في رولان غاروس الفرنسية، ثانية البطولات الأربع الكبرى، إثر فوزها السهل الخميس على الروسية داريا كاساتكينا المصنفة العشرين 6-2 و6-1 لتواجه الأمريكية كوكو غوف التي تغلبت بدورها على الإيطالية مارتينا تريفيزان.

ورفعت البولندية البالغة 21 عاما والمتوجة في رولان غاروس عام 2020، سلسلتها الجميلة إلى 34 مباراة دون خسارة، بفوزها السهل على ملعب فيليب شاترييه في ساعة و4 دقائق.

في المباراة الثانية، تأهلت الأمريكية الشابة كوكو غوف المصنفة 23 عالميا إلى النهائي لتخوض أول مباراة نهائية لها في غراند سلام .

عبرت غوف البالغة 18 عاما، على حساب الإيطالية مارتينا تريفيزان (59 عالميا) بعدما تغلبت عليها 6-3 و6-1 في مباراة استمرت ساعة و28 دقيقة، لتصبح الأمريكية أصغر لاعبة تبلغ المباراة النهائية على الملاعب الترابية منذ البلجيكية كيم كلايسترز في 2001، والأصغر في نهائي بطولة كبرى منذ الروسية ماريا شارابوفا في ويمبلدون عام 2004.

كان مشوار غوف توقف عند الدور ربع النهائي العام الماضي في باريس أمام حاملة اللقب التشيكية باربورا كرايتشيكوفا، قبل أن تنجح أخيرا في مسعاها من دون أن تخسر أي مجموعة حتى الآن هذا العام في العاصمة الفرنسية.

مشوار مثالي

في حال تغلبها في النهائي على الأمريكية كوكو غوف ستعادل شفيونتيك سلسلة الأمريكية فينوس وليامس، الأطول في الألفية الثالثة (35 فوزا متتاليا)، .

وقالت شفيونتيك بعد فوزها: "أنا ممتنة كثيرا. من السهل أن تلعب مع هذا الدعم الكبير (الجماهيري). من المدهش حجم التشجيع الذي حصلت عليه هذا الأسبوع". وكانت شفيونتيك قد أحرزت خمسة ألقاب متتالية هذه السنة، بينها أربعة في بطولات الألف دبليو تي ايه.

وتهيمن شفيونتيك على تنس السيدات هذا الموسم، خصوصا بعد الاعتزال المفاجئ للأسترالية آشلي بارتي المصنفة أولى عالميا سابقا.

وكانت كاساتكينا فازت في المواجهة الأولى مع شفيونتيك على عشب إيستبورن العام الماضي، لكنها خسرت أمامها في آخر أربع مباريات في 2022 بمجموعات نظيفة، دون أن تنجح بالفوز بأكثر من خمسة أشواط في مباراة واحدة.

وضربت شفيونتيك 22 كرة رابحة، لتتابع مشوارها الناجح في النسخة الحالية التي شهدت خسارتها مجموعة وحيدة أمام الصينية اليافعة تشنغ كينوين بالشوط الفاصل "تاي بريك" في الدور الرابع.

في المقابل، ارتكبت كاساتكينا (25 عاما) التي كانت تخوض أول نصف نهائي كبير في مسيرتها، 24 خطأ مباشرا.

فرانس24/ أ ف ب

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