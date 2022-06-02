رولان غاروس: فوز سهل للبولندية شفيونتيك والنرويجي رود إلى أول نصف نهائي

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فازت البولندية إيغا شفيونتيك الأربعاء على الأمريكية جيسيكا بيغولا بنتيجة 6-3 و6-2 ضمن منافسات بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، ضاربة بذلك موعدا في الدور نصف النهائي مع الروسية داريا كاساتكينا. ولدى الرجال، يتواجه الكرواتي مارين تشيليتش مع النرويجي كاسبر رود الذي يخوض أول نصف نهائي في مسيرته ضمن بطولة رولان غاروس.

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تأهلت البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة أولى عالميا، الأربعاء، إلى الدور نصف النهائي ضمن منافسات بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، بعد فوزها الـ33 تواليا على حساب الأمريكية جيسيكا بيغولا الحادية عشرة 6-3 و6-2، الأربعاء في ربع نهائي رولان غاروس الفرنسية، ثاني البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب.

وبفوزها، تكون شفيونتيك ذات الـ21 عاما وحاملة لقب 2020، قد ضربت موعدا في المربع الأخير مع الروسية داريا كاساتكينا الفائزة على مواطنتها فيرونيكا كوديرميتوفا 6-4 و7-6 (7-5).

واقتربت شفيونتيك من أفضل سلسلة في القرن الحادي والعشرين بتوقيع الأمريكية فينوس وليامس (35 فوزا على التوالي)، تليها شقيقتها الصغرى سيرينا بـ 34 فوزا.

وقالت شفيونتيك التي حققت فوزا سهلا على ملعب فيليب شاترييه الرئيس إنها لا تزال تشعر بالتوتر قبل المباريات الكبرى برغم انتصاراتها السهلة "أشعر بالتوتر. إذا توقفت عن الشعور التوتر، سيحصل خطب ما".

وتابعت اللاعبة التي أحرزت لقبها الوحيد الكبير قبل سنتين في باريس على الأراضي الترابية "أحياناً يكون التوتر شيئاً إيجابياً، لأنه يجعلك أكثر قوة ونشاطا".

وكانت شفيونتيك قد أحرزت خمسة ألقاب متتالية هذه السنة، بينها أربعة في بطولات "الألف دبليو تي إيه".

فوز مهم لكاساتكينا

وكانت كاساتكينا، المصنفة 20 عالميا، بلغت الدور نصف النهائي لبطولة كبرى للمرة الأولى في مسيرتها، بفوزها على كوديرميتوفا بمجموعتين.

وكانت أفضل نتيجة لكاساتكينا في الـ"غراندسلام" بلوغها الدور ربع النهائي في ويمبلدون 2018.

وقالت بعد فوزها في مباراة استمرت مدة ساعتين وثماني دقائق "المباراة كانت عصيبة ومتقاربة جدا ولا سيما شوط كسر التعادل، خصوصاً النقاط الأخيرة".

وتابعت ابنة الـ25 عاما "إنه فوز مهم بالنسبة لي. أنا سعيدة بالتواجد في نصف النهائي للمرة الأولى...التحدي كان ذهنيا جدًا وأنا سعيدة بتخطيه".

وجددت كاساتكينا فوزها على مواطنتها في ثاني مواجهة فقط بينهما، بعد أول في الدور ربع النهائي لدورة سان بطرسبورغ في بلدهما العام الماضي.

وفي نصف النهائي الثاني، تلتقي الإيطالية مارتينا تريفيزان مع الأمريكية كوكو غوف الثامنة عشرة.

فوز ماراتوني

ولدى الرجال، يخوض الكرواتي مارين تشيليتش، المصنف 23 عالميا، أول نصف نهائي في مسيرته في رولان غاروس عقب فوزه الصعب والماراتوني على الروسي أندري روبليف المصنف سابعا عالميا بنتيجة 5-7 و6-3 و6-4 و3-6 و7-6 (10-2).

وضرب المصنف ثالثا عالميا سابقا موعدا في المربع الذهبي مع النرويجي كاسبر رود الثامن الفائز على الشاب الدانماركي هولغر رونه الأربعين في مباراة ليلية متأخرة 6-1 و4-6 و7-6 (7-2) و6-3 بعد 3 ساعات و14 دقيقة.

وبات تشيليتش البالغ من العمر 33 عاما، والفائز ببطولة الولايات المتحدة المفتوحة عام 2014، خامس لاعب عامل يصل إلى المربع الذهبي في البطولات الأربع الكبرى بعد كل من السويسري روجيه فيدرر والإسباني رافايل نادال والصربي نوفاك ديوكوفيتش والأسكتلندي أندي موراي. كما أصبح أول لاعب كرواتي يحقق هذا الإنجاز.

وبعدما فاز على روسي آخر دانييل مدفيديف، المصنف ثانيا عالميا، في الدور السابق، وجه العملاق الكرواتي (1.98 م) أمام روبليف 88 ضربة ناجحة، منها 33 إرسالا ساحقا (مقابل 71 خطأ مباشرا)، من أجل أن يفرض نفسه في أول "سوبر تاي بريك" (من 10 نقاط) على الملعب الرئيسي لرولان غاروس بعد 4 ساعات و10 دقائق.

أقر اللاعب الكرواتي بعد الفوز "أنا متعب من الناحية النفسية. عندما تلعب لفترة طويلة، هناك دائماً تقلبات". وتابع متحدثاً عن منافسه "لعب أندري بشكل جيد. اليوم كان يومي. لم يحالفه الحظ".

ويخوض تشيليتش الجمعة سادس نصف نهائي له في الـ"غراند سلام"، حيث حقق 3 انتصارات مقابل هزيمتين، والأول له منذ قرابة 4 أعوام ونصف العام وتحديدا منذ بطولة أستراليا 2018 في طريقه إلى النهائي (خسر أمام فيدرر).

تأهل تاريخي

في المباراة الثانية، أصبح رود أول نرويجي يبلغ نصف نهائي بطولة كبرى، بإحباطه رونه البالغ من العمر 19 سنة، والذي كان قد أقصى اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الرابع من الدور السابق.

وكان رونه بدوره يمني النفس في أن يصبح أول دانماركي يبلغ نصف النهائي في باريس والأول في البطولات الكبرى منذ يان ليشلي في بطولة الولايات المتحدة 1967.

لكن رود البالغ 23 عاما ضرب 13 إرسالا ساحقا و55 كرة رابحة، وقال "بدأت بشكل جيد، لكن هولغر رفع من مستوى لعبه، عاد وكانت الأمور صعبة. واجهته ثلاث مرات وهو يتطور. لم يعد ممكنا توقع أسلوبه، لا يخشى شيئا وسيكون خطيرا في السنوات المقبلة".

فرانس24/ أ ف ب

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