رولان غاروس: البولندية شفيونتيك تسحق الأمريكية اليافعة غوف وتفوز بالبطولة للمرة الثانية

كرة المضرب

توجت البولندية إيغا شفيونتيك بلقبها الثاني في بطولة رولان غاروس الفرنسية الكبرى لكرة المضرب بعد أن سحقت منافستها الأمريكية كوكو غوف. وقبل انطلاق البطولة، كانت شيانتيك مرشحة بقوة لحصد اللقب، وبدأت النهائي بقوة حسمت المباراة من أول فرصة متاحة في ساعة واحدة وثماني دقائق.

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أحرزت البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة أولى عالميا، لقبها الثاني في بطولة رولان غاروس الفرنسية الكبرى في كرة المضرب، بفوزها الساحق السبت على الأمريكية اليافعة كوكو غوف 6-1 و6-3 في ساعة و8 دقائق.

ورفعت شفيونتيك (21 عاما)، المتوجة في رولان غاروس عام 2020، رصيدها إلى 35 فوزا متتاليا معادلة رقم الأمريكية فينوس وليامس الأفضل في الألفية الثالثة ومحرزة لقبها التاسع في مسيرتها الشابة والسادس تواليا هذه السنة بعد الدوحة، إنديان ويلز، ميامي، شتوتغارت وروما.

وقبل انطلاق البطولة، كانت شيانتيك مرشحة بقوة لحصد اللقب، وبدأت النهائي بقوة وكسرت إرسال جوف خمس مرات على مدار المجموعتين وحسمت المباراة من أول فرصة متاحة في ساعة واحدة وثماني دقائق.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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