فرنسا: كريم بنزيمة يتخلى عن استئناف حكم صدر في حقه بخصوص قضية "الشريط الجنسي"

بعد معركة قضائية دامت أكثر من ست سنوات، أعلن الدولي الفرنسي كريم بنزيمة، عبر محاميه هوق فيجييه، السبت تخليه عن استئناف حكم صدر بحقه من قبل القضاء الفرنسي في محاكمة زميله السابق في منتخب "الديوك" ماتيو فالبوينا فيما يسمى بقضية "الشريط الجنسي". وقضت محكمة فرساي في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 على بنزيمة بالسجن سنة واحدة مع وقف التنفيذ وغرامة بقيمة 75 ألف يورو لإدانته بالتواطؤ في محاولة ابتزاز، بشريط جنسي لفالبوينا. ولطالما نفى بنزيمة هذه المزاعم، قائلا إنه حاول مساعدة فالبوينا على الخروج من الموقف وليس الإيقاع به.

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كشف محامي الدولي الفرنسي كريم بنزيمة، السبت لوكالة الأنباء الفرنسية، تخلي موكله عن الاستئناف الذي تقدم به، بخصوص حكم قضائي صدر في حقه شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2021 في قضية ما يسمى "بالشريط الجنسي" مع زميله السابق في المنتخب الفرنسي ماتيو فالبوينا، لتكون هذه نهاية معركة قضائية دامت أكثر من ست سنوات ونصف.

ويعد بنزيمة واحدا من خمسة أشخاص خضعوا للمحاكمة بسبب محاولة ابتزاز، حصلت في العام 2015، ما أدى إلى استبعاده عن المنتخب الفرنسي لمدة خمس سنوات ونصف.

واتهم بنزيمة بتشجيع فالبوينا على دفع مبلغ من المال للمبتزين، الذين هددوا بالكشف عن فيديو حميمي للأخير، وقد اعترف الأول حينها بتدخله في الموضوع بطلب من أحد المبتزين.

ولطالما نفى بنزيمة هذه المزاعم، قائلا إنه حاول مساعدة فالبوينا على الخروج من الموقف وليس الإيقاع به.

وقال فالبوينا في شهادته خلال المحاكمة: "كنت خائفا على مسيرتي الرياضية، على منتخب فرنسا. كنت أعرف أنه إذا تم نشر مواد الفيديو، فسيكون الأمر معقدا بالنسبة لي في المنتخب وهذا ما حصل لاحقا".

واستبعد اللاعبان من منتخب "الديوك" منذ أواخر العام 2015 قبل عودة بنزيمة في كأس أوروبا 2021 حيث خرج أبطال العالم من الدور الـ16 أمام سويسرا، قبل أن يحققوا في العاشر من الشهر الحالي لقب دوري الأمم الأوروبية على حساب إسبانيا في النهائي بقيادة بنزيمة، فيما بقي فالبوينا مستبعدا منذ حينها.

وقدم بنزيمة موسما رياضيا مميزا هذا العام حيث اختاره الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الثلاثاء الماضي كأفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم بعد أن قاد بامتياز فريقه ريال مدريد في رحلة البحث عن اللقب القاري في باريس، إثر تغلب النادي الملكي على ليفربول بهدف نظيف. فيما يرشحه كثيرون للفوز بالكرة الذهبية نهاية العام الجاري.

فرانس24

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