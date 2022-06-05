المعلّم نادال لتعزيز رقمين قياسيين والتلميذ رود للظفر بأول لقب كبير في نهائي بطولة رولان غاروس

كرة المضرب

يواجه الأسطورة الإسباني رافايل نادال الأحد النرويجي الواعد كاسبر رود في نهائي بطولة رولان غاروس الفرنسية ثانية البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، حيث سيسعى التلميذ رود الذي تعلم في أكاديمية نادال بالذات ويعتبر الأخير مثاله الأعلى، إلى إحراز باكورة ألقابه الكبيرة والتفوق على معلمه في عرين الأخير، الذي يريد تعزيز رقمين قياسيين بحوزته وتحقيق آخر جديد.

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يريد الأسطورة الإسباني رافايل نادال تعزيز رقمين قياسيين بحوزته وتحقيق آخر جديد عندما يواجه النرويجي الواعد كاسبر رود الأحد، في نهائي بطولة رولان غاروس الفرنسية، ثانية البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب.

ويسعى نادال إلى تعزيز رقمه القياسي في عدد الألقاب التي حققها بالبطولة الفرنسية ورفعه إلى 14 في حال حقق الانتصار، بعد باكورة ألقابه في رولان غاروس قبل 17 عاما عندما كان في التاسعة عشرة من عمره، ليرفع رصيده من الألقاب الكبيرة إلى 22 لقبا (رقم قياسي) بفارق اثنين عن منافسيه الصربي نوفاك جوكوفيتش والسويسري روجيه فيدرر. كما سيصبح بعمر السادسة والثلاثين ويومين اللاعب الأكبر سنا يتوج بطلا في رولان غاروس، علما بأن الرقم القياسي الحالي في حوزة مواطنه أندريس خيمينو الذي توج باللقب قبل 50 عاما بعمر 34 عاما.

بدوره، يسعى رود (23 عاما) الذي تعلم في أكاديمية نادال بالذات ويعتبر الأخير مثاله الأعلى إلى إحراز باكورة ألقابه الكبيرة.

نادال..111 انتصارا مقابل 3 هزائم!

خاض نادال الذي لم يستعد بشكل مثالي لهذه البطولة بسبب إصابة مزمنة في ساقه، معارك ضارية لبلوغ المباراة النهائية، حيث تخطى خمس مجموعات قبل عقبة الكندي فيليكيس أوجيه إلياسيم في مباراة ماراثونية استمرت أكثر من 4 ساعات في ثمن النهائي، ثم أزاح منافسه الرئيس جوكوفيتش في مباراة قمة بأربع مجموعات في ربع النهائي. وفيما كان يخوض مباراة حامية الوطيس ضد الألماني ألكسندر زفيريف في نصف النهائي، أصيب الأخير بالتواء في كاحله أواخر المجموعة الثانية وأعلن انسحابه بعد ثلاث ساعات من الكر والفر بين اللاعبين.

وكانت إصابة نادال عاودته في دورة روما قبل شهر وحامت الشكوك حول مشاركته في رولان غاروس، لكنه عضّ على الجراح وها هو يخوض المباراة النهائية الثلاثين في البطولات الكبرى. وعلّق نادال على الإصابة بقوله "من دون أدنى شك، أفضل خسارة النهائي في مقابل الحصول على قدم جديدة". ويتضمن سجل نادال في البطولة الفرنسية 111 انتصارا مقابل 3 هزائم، بينها اثنتان ضد جوكوفيتش وواحدة ضد السويدي روبن سودرلينغ.

في المقابل، أبلى رود بلاء حسنا خلال العامين الأخيرين خصوصا على الملاعب الترابية، ولعل خير دليل على ذلك ظفره بسبعة ألقاب في مسيرته من أصل 8 على هذه النوعية من الأرضية. كما فاز في 66 مباراة على أرضية ترابية منذ مطلع 2020 وخاض 9 مباريات نهائية. وهو أيضا أول لاعب نرويجي يبلغ نهائي بطولة كبرى في الغراند سلام، وهو يتدرب في أكاديمية نادال، في ماناكور الواقعة في جزيرة مايوركا منذ 2018 إلى جانب والده كريستيان الذي كان لاعبا سابقا، وكذا الإسباني بدرو كلار.

هل يتغلب التلميذ على معلمه؟

ولم يسبق للاعبين أن التقيا بتاتا لكن أجريا حصصا تدريبية عدة في إسبانيا حيث كشف النرويجي بأن نادال "تغلب عليه معظم الأوقات". وأشاد به نادال بقوله "كاسبر يملك شخصية جيدة جدا لممارسة كرة المضرب. إنه يظهر إيجابية عندما يتعلق الأمر بتعلم شيء ما". مضيفا: "أعتقد بأننا في الأكاديمية ساعدناه خلال فترة تواجده معنا".

وكان رود في السادسة من عمره عندما توج نادال بطلا لرولان غاروس لأول مرة ويصفه بأنه "مثله" في الملاعب، وقال في هذا الشأن: "أستطيع ان أسرد لكم جميع المباريات النهائية التي خاضها وهوية اللاعبين الذين واجههم وتغلب عليهم لأنني تابعتها جميعها على الشاشة الصغيرة". مضيفا: "إنه أعظم لاعب كرة مضرب على الملاعب الترابية وأحد أعظم اللاعبين على مر الأزمنة".

وسيحاول التلميذ التفوق على معلمه في عرين الأخير، لكن المهمة لن تكون سهلة بالمرة.

فرانس24/ أ ف ب

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