منتخب الجزائر يحقق فوزا ثمينا على حساب أوغندا في أول مباراة له من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023

كرة القدم

المهاجم الجزائري يوسف بلايلي يحتفل بعد فوزه في نهائي كأس الأمم الأفريقية بين السنغال والجزائر على ستاد القاهرة الدولي. مصر في 19 يوليو/تموز 2019.

تغلب منتخب الجزائر السبت على ضيفه الأوغندي بنتيجة 2-صفر محققا انطلاقة مثالية لمشواره في التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2023 ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة. وعلى أرضية ملعب "5 جويلية" بالعاصمة، حملت ثنائية الخضر توقيع عيسى ماندي ويوسف بلايلي الذين منحا محاربي الصحراء أول 3 نقاط لهم في التصفيات ليعتلي المنتخب الصدارة.

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حقق المنتخب الجزائري انطلاقة مثالية لمشواره في التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2023، بعد تغلبه على ضيفته أوغندا 2-صفر السبت، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة.

وعلى ملعب "5 جويلية" في العاصمة الجزائرية، حملت ثنائية "محاربي الصحراء" توقيع عيسى ماندي (28)، ويوسف بلايلي (80). وحصد الخضر بذلك أول 3 نقاط لهم في التصفيات ليعتلي المنتخب صدارة المجموعة، فيما ظلت أوغندا بلا نقاط في نهاية الترتيب.

وشهدت المباراة سيطرة جزائرية خالصة، وسط تألق بلايلي لاعب بريست الفرنسي الذي شكل مصدر إزعاج وخطر كبيرين للأوغنديين في الرواق الأيسر. وبعد محاولات عدة، افتتح رجال جمال بلماضي التسجيل، بعدما نفذ بلايلي ركلة حرة وصلت إلى إسلام سليماني الذي حولها رأسية قوية ارتطمت بالعارضة، قبل أن تصل إلى ماندي، الذي أسكنها الشباك بكتفه (28).

وتحصل منتخب أوغندا على ركلة جزاء، انبرى لها فاروق ميا، غير أن حارس المرمى مصطفى زغبة تألق في صدها (33). وكاد بلايلي أن يسجل هدفا رائعا بعدما وصلته كرة عالية من حسين بن عيادة، فارتقى لها بمقصية جميلة حولها الحارس بصعوبة إلى ركنية. لكن بلايلي نفسه أصر في الشوط الثاني على تدوين اسمه في قائمة المسجلين، فاخترق الدفاع الأوغندي ببراعة قبل أن يسدد كرة أرضية ارتطمت بالقائم الأيمن وسكنت الشباك (80).

ضمن منافسات المجموعة التاسعة، حققت موريتانيا فوزا كبيرا على ضيفها السوداني بثلاثية نظيفة في العاصمة نواكشوط، وسجل ثلاثية موريتانيا أبو بكر كامارا (27 من ركلة جزاء و30)، وعبد الله محمود (77). وبذلك تصدر المنتخب الموريتاني ترتيب المجموعة التاسعة برصيد 3 نقاط فيما ظل المنتخب السوداني بلا نقاط.

وفي المجموعة الثانية عشرة، حقق منتخب السنغال انتصارا على ضيفه البنيني 3-1، بفضل ثلاثية سجلها النجم ساديو مانيه (12 و60 من ركلتي جزاء، و22)، فيما سجل هدف منتخب بنين الوحيد جونيور أولايتان في الدقيقة 88. وأكمل منتخب بنين اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 51 بعد طرد سيسي دالميدا لاعب وسطه.

فرانس24/ أ ف ب

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