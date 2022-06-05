رولان غاروس: الإسباني رافايل نادال يحرز لقب البطولة للمرة 14 ويعزز رقمه القياسي

كرة المضرب

لعب رافايل نادال في نهائي رولان غاروس الرابع عشر يوم الأحد 5 يونيو.

عزز الإسباني رافايل نادال الأحد رصيده بفوز جديد ببطولة رولان غاروس للمرة 14 معززا بذلك رقمه القياسي في الـ "غراند سلام" مع 22 لقبا وبات أكبر لاعب سنا يُتوج في باريس.

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أحرز الإسباني رافايل نادال، المصنف خامسا، الأحد لقبه الرابع عشر في بطولة رولان غاروس الفرنسية، ثانية البطولات الأربع الكبرى، معززا رقمه القياسي في الـ"غراند سلام" مع 22 لقبا وبات أكبر لاعب سنا يُتوج في باريس.

وسحق نادال ابن الـ36 عاما منافسه النرويجي كاسبر رود الثامن 6-3 و6-3 و6-صفر، محققا لقبه الـ14 القياسي الاسطوري بعد 17 عاما من باكورة انتصاراته في رولان غاروس في عام 2005 في سن الـ19 عاما.

وتقدم نادال بفارق لقبين كبيرين عن مطارديه المباشرين الصربي نوفاك ديوكوفيتش والسويسري روجيه فيدرر.

فرانس24/ أ ف ب

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