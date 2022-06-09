ماكرون يأمل بعودة زيدان إلى الدوري الفرنسي "من أجل تألق فرنسا"

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الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني يوجه تعليماته للاعبيه خلال المباراة الودية ضد بايرن ميونيخ الألماني في هيوستن الأمركية في 20 تموز/يوليو 2019.

خلال مقابلة إذاعية أجراها الأربعاء، صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه يرغب أن "يعود" زين الدين زيدان إلى الدوري الفرنسي "من أجل تألق فرنسا". معربا عن "إعجابه الكبير" بالمدرب السابق لريال مدريد الإسباني والمطلوب لقيادة باريس سان جرمان.

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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه يرغب بأن "يعود" زين الدين زيدان إلى الدوري الفرنسي "من أجل تألق فرنسا"، نقلا عن تصريح له الأربعاء عبر "راديو مونت كارلو"، مضيفا أن لديه "إعجابا كبيرا" بالمدرب السابق لريال مدريد الإسباني والمطلوب لقيادة باريس سان جرمان.

وأوضح ماكرون في المقابلة أن رؤية المدرب الفرنسي (49 عاما) الذي فاز ثلاث مرات بدوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد وغير مرتبط بأي عقد حاليا، ستكون "رائعة".

وأضاف الرئيس الفرنسي على هامش زيارة إلى كليشي سو بوا في الضواحي الشرقية لباريس عنوانها الرياضة لدى الشباب "لم أتحدث إلى زين الدين زيدان، لكنني معجب به كثيرا لاعبا ومدربا".

وتابع ماكرون الذي يشجع نادي مرسيليا "نريد حقا أن يكون لدينا في البطولة الفرنسية رياضي ومدرب من موهبة مماثلة كانت قادرة على الفوز بثلاث كؤوس رئيسية نطمح إليها كثيرا لأنديتنا. لذلك آمل، من أجل تألق فرنسا، أن يعود مرة أخرى، أن يأتي لتدريب ناد فرنسي كبير. سيكون أمرا رائعا".

فرانس24/ أ ف ب

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