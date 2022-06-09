مونديال 2022: قطر تنتظر آخر فريقين متأهلين.. وتقنية روبوت "رجل الخط" ستساعد في التحكيم للمرة الأولى

مونديال قطر 2022

© فرانس24/ رويترز/ أ ف ب

المنتخبات الأربعة المتنافسة على آخر مقعدين في نهائيات كأس العالم 2022، البيرو (أعلى يسار) أستراليا (أعلى يمين) كوستاريكا (أسفل يسار) نيوزيلندا (أسفل يمين).

بعد خروج منتخب الإمارات على يد أستراليا بالدوحة (2-1)، لم تبق في السباق نحو مونديال قطر 2022 لكرة القدم سوى تأشيرتين تتنافس عليهما أربع دول من خلال مواجهتين حاسمتين (أستراليا أمام بيرو ونيوزيلندا أمام كوستاريكا) تجري كلاهما بالعاصمة القطرية يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين. ومن المتوقع أن تُستخدم في البطولة تقنية روبوت "رجل الخط" للمرة الأولى، لرصد وضعيات التسلل.

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باتت التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022 لكرة القدم على مشارف النهاية إذ اتضحت الرؤية بعد خروج منتخب الإمارات على يد أستراليا مساء الثلاثاء بالدوحة 2-1، فلم تبق من التأشيرات سوى اثنتين ستكونان من نصيب الفائزين في الملحقين الأخيرين اللذين سيجريان على استاد أحمد بن علي بالعاصمة القطرية الاثنين والثلاثاء.

يتواجه في الملحق الدولي الأول منتخبا أستراليا خامس آسيا وبيرو خامس أمريكا الجنوبية، فيما سيجمع الثاني بين نيوزيلندا بطلة أوقيانا وكوستاريكا رابعة كونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي).

وعلى إثر المواجهتين، سيكتمل عدد المشاركين في العرس الكروي الدولي المقرر إجراؤه في الإمارة الخليجية من 21 نوفمبر/تشرين الثاني و18 ديسمبر/كانون الأول.

وقد خرجت الإمارات، التي كانت تمني النفس بالاقتراب من إمكانية المشاركة في النهائيات العالمية للمرة الثانية في تاريخها بعد عام 1990، خائبة أمام أستراليا (المصنفة 42 عالميا) بنتيجة 1-2 الثلاثاء في الدوحة، وذلك على الرغم من الدعم الجماهيري الغفير للاعبيها.

أستراليا أو بيرو في مجموعة تونس، فرنسا والدانمارك

تقدم الأستراليون، والذين يسعون لخوض النهائيات للمرة السادسة في تاريخهم، بواسطة جاكسون إيرفاين في الدقيقة 53. وعادلت الإمارات بواسطة كايو كانيدو بعدها بأربع دقائق، لكن أيدن هروستيك أحرز هدف الفوز قبل نهاية المباراة بست دقائق.

سينضم الفائز بين أستراليا وبيرو إلى منتخبات المجموعة الرابعة، فرنسا حاملة اللقب والدانمارك وتونس.

تنطلق النهائيات في 21 نوفمبر/تشرين الثاني بمباراة السنغال وهولندا على استاد الثمامة. في اليوم عينه، تستهل قطر المضيفة مبارياتها ضد الإكوادور على استاد البيت في الخور. وتختتم البطولة على استاد لوسيل الذي يتسع لثمانين ألف متفرج في 18 ديسمبر/كانون الأول.

"التسلل شبه الآلي" على طول الخط

من المتوقع جدا أن تشهد نهائيات كأس العالم 2022 بقطر، أولى نسخة للمونديال تجري في بلد عربي وبالشرق الأوسط منذ إقامتها في 1930، استخدام تقنية جديدة في مجال التحكيم تسمى تقنية "التسلل شبه الآلي".

وتناقلت عدة مواقع أو منصات إخبارية فضلا عن وسائلا إعلامية خبرا نشرته صحيفة "صن" الصادرة بلندن مفاده أن رئيس الاتحاد الولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو، يريد استخدام التقنية المتمثلة في روبوت يقف ويتحرك على طول خط التماس، لأجل مساعدة الحكام على رصد وإعلان حالات التسلل.

ويبدو أن التقنية الجديدة أسرع وأدق من تقنية "الفيديو المساعد" التي لا تثير أقل جدلا من قرارات الحكام قبلها، سواء في تسجيل الأهداف أو ركلات الجزاء أو التسلل. وآخر مثال على ذلك قرار إلغاء هدف مهاجم ريال مدريد كريم بنزيمة خلال نهائي دوري أبطال أوروبا في 28 مايو/أيار على ملعب "ستاد دو فرانس" قرب باريس.

وقالت الصحيفة البريطانية إن "الروبوت رجل الخط" يقوم على استغلال "عشر كاميرات تتعقب حركات 29 نقطة جسدية لكل لاعب بدقة عالية". وقد تم تجريبها خلال كأس العرب التي أقيمت في أربعة من ملاعب كأس العالم الثمانية في قطر نهاية 2022.

وأضافت التقارير نقلا عن "صن" أن رئيس لجنة الحكام بالفيفا، الحكم الإيطالي السابق بيارلويجي كولينا، يشدد على أن القرار النهائي سيعود دائما للحكام ومساعديهم.

المجموعات:

المجموعة الأولى: قطر، الإكوادور، السنغال وهولندا

المجموعة الثانية: إنكلترا، إيران، الولايات المتحدة وويلز

المجموعة الثالثة: الأرجنتين، السعودية، المكسيك وبولندا

المجموعة الرابعة: فرنسا، بيرو أو أستراليا، الدانمارك وتونس

المجموعة الخامسة: إسبانيا، كوستاريكا أو نيوزيلندا، ألمانيا، واليابان

المجموعة السادسة: بلجيكا، كندا، المغرب وكرواتيا

المجموعة السابعة: البرازيل، صربيا، سويسرا والكاميرون

المجموعة الثامنة: البرتغال، غانا، أوروغواي، وكوريا الجنوبية

المواعيد الرئيسة

من 21 إلى 29 تشرين الثاني/نوفمبر: دور المجموعات من ثلاث جولات

من 3 إلى 6 كانون الأول/ديسمبر: الدور ثمن النهائي

9 و10 كانون الأول/ديسمبر: الدور ربع النهائي

13 و14 كانون الأول/ديسمبر: الدور نصف النهائي

18 كانون الأول/ديسمبر: المباراة النهائية

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