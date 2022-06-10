"فيفا" يرفض طعن تشيلي ويقرر السماح لمنتخب الإكوادور بالمشاركة في نهائيات كأس العالم

مونديال قطر 2022

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صورة نشرها اتحاد كرة القدم التشيلي (ANFP) تظهر المحامي إدواردو كارليتسو (إلى اليسار) ورئيس الاتحاد بابلو ميلاد (إلى اليمين) بعد مؤتمر صحافي في سانتياغو، في 10 يونيو/حزيران 2022 ، عقب قرار "فيفا" إغلاق التحقيق في القضية.

اتخذ الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" الجمعة قرارا نهائيا يقضي بالسماح لمنتخب الإكوادور المشاركة في نهائيات كأس العالم المقامة في العاصمة القطرية الدوحة والتي تنطلق في 21 نوفمبر/تشرين الثاني. وبعدما كان الاتحاد التشيلي لكرة القدم طلب في مايو/أيار الماضي البت في أهلية لاعب إكوادوري زاعما أنه استخدم جواز سفر وشهادة ميلاد مزيفين، أكد الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم أن بايرون كاستيو يعتبر "إكوادوريا من الناحية القانونية".

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أغلق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الجمعة التحقيق بشأن مزاعم تشيلي حول عدم أهلية ظهير المنتخب الإكوادوري بايرون كاستيو خلال تصفيات مونديال قطر 2022، دون إصدار أي عقوبة.

وعلى الرغم من زعم تشيلي أنها تملك دليلا يفيد أن بايرون كاستيو ظهير فريق برشلونة جواياكيل ولد في توماكو بكولومبيا عام 1995 وليس في مدينة جنرال بياميل بلاياس الإكوادورية عام 1998 كما ورد في أوراقه الرسمية، نفى الاتحاد الإكوادوري الأمر واعتبره "شائعات لا أساس لها" تهدف إلى زعزعة استقراره من الذين يريدون منع مشاركته في نهائيات قطر.

من جهة أخرى، تظهر الوثائق بالطلب المقدم إلى "فيفا"، شهادات ميلاده "المزورة" بجانب تحقيق إكوادوري داخلي يعترف بوجود تناقضات في وثائقه.

في هذا السياق، ذكر الاتحاد التشيلي في بيان "من الواضح أن كل هذا معروف بشكل جيد من الاتحاد الإكوادوري. مؤكدا: "لا يمكن لعالم كرة القدم أن يتجاهل كل هذه الأدلة. هذه الممارسات الخطيرة والمخالفة في تسجيل اللاعبين لا يمكن قبولها خاصة عندما نتحدث عن مسابقة عالمية".

وذكرت تقارير من الإكوادور في 2021 أنه تم قبول كاستيو مواطنا إكوادوريا، ما يمكنه من اللعب للمنتخب الوطني.

وخاض كاستيو مباراته الأولى مع الإكوادور بعد خمسة أشهر من هذا القرار الذي ورد في صحيفة التليغرافو.

ونفى الاتحاد الإكوادوري من جهته في بيان ما قاله الاتحاد التشيلي لكرة القدم "يجب أن نؤكد (ونعلن) أن بايرون كاستيو إكوادوري بكل السبل القانونية".

ولعب كاستيو ثماني مباريات من إجمالي 18 بالتصفيات مع الإكوادور وحصد خلالها الفريق 14 من 26 نقطة.

وإذا خسرت الإكوادور نقاط المباريات التي شارك فيها كاستيو ربما كانت ستفقد مكانها في كأس العالم.

وقال "فيفا" في بيان "بعد مراجعة موقف جميع الأطراف المعنية والنظر في جميع الوثائق، قررت لجنة الانضباط بالفيفا إنهاء جميع الإجراءات التي بدأت ضد الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم". وأضافت موضحة "القرار الحالي يقبل الطعن أمام لجنة الاستئناف التابعة للفيفا".

وتعد الإكوادور واحدة من أربع دول في أمريكا الجنوبية تأهلت حتى الآن بطريقة مباشرة إلى كأس العالم في قطر إلى جانب البرازيل والأرجنتين وأوروغواي.

وكتب فرانسيسكو إيجاس رئيس الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم على تويتر معلقا على القرار "اليوم تحققت العدالة الرياضية، كنا نثق دائما في سلامة الإجراءات. هيا بنا لكأس العالم".

واحتلت تشيلي المركز السابع في التصفيات برصيد 19 نقطة لكن إدواردو كارليتسو محامي الاتحاد التشيلي قال إنه إذا حصلت تشيلي على نقاط من مباراتي الإكوادور التي شارك فيهما كاستيو ستتأهل لكأس العالم بدلا من منافستها.

وأوقعت القرعة الإكوادور في المجموعة الأولى إلى جانب الدولة المضيفة قطر والسنغال وهولندا.

فرانس24/ أ ف ب

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