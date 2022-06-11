الدولي الفرنسي تشواميني ينضم إلى ريال مدريد في صفقة إجمالية بـ100 مليون يورو

كرة القدم

كما كان منتظرا، أكد نادي ريال مدريد، بطل إسبانيا وأوروبا في كرة القدم السبت قدوم لاعب وسط موناكو الفرنسي الدولي الشاب أوريليان تشواميني لستة مواسم مقابل مبلغ 80 مليون يورو بالإضافة إلى 20 مليونا كحوافز. وفضّل اللاعب الفرنسي الانضمام إلى أبطال أوروبا، بدلا من الانتقال إلى باريس سان جرمان بطل فرنسا والذي أبدى اهتمامه بالتعاقد معه.

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النجم الواعد للمنتخب الفرنسي أوريليان تشواميني ينضم رسميا للفريق الملكي، هذا ما أعلنه نادي ريال مدريد، بطل إسبانيا وأوروبا في كرة القدم مؤكدا أن لاعب وسط موناكو السابق وقع عقدا بستة مواسم.

وكتب النادي "اتفق ريال مدريد وموناكو على انتقال اللاعب أوريليان تشواميني الذي سيرتبط بالنادي لمدة ستة مواسم مقبلة".

ويتعين على اللاعب البالغ 22 عاما الخضوع لفحص طبي قبل توقيع العقد وتقديمه ظهر الثلاثاء.

وبحسب تقارير صحافية، سيحصل موناكو على مبلغ 80 مليون يورو مقابل هذه الصفقة بالإضافة إلى 20 مليونا كحوافز، على أن تذهب نسبة 10 في المئة من هذه الصفقة إلى نادي بوردو بحسب العقد الموقع مع موناكو قبل سنتين.

وبات تشواميني (22 عاما) ثاني لاعب ينضم إلى النادي الملكي بعد المدافع الألماني أنتونيو روديغر القادم من تشلسي الإنكليزي.

مدريد بدل باريس

فضّل اللاعب الفرنسي الانضمام إلى أبطال أوروبا، بدلاً من الانتقال إلى باريس سان جرمان بطل فرنسا والذي أبدى اهتمامه بالتعاقد معه.

وبانت موهبة لاعب الوسط مع موناكو بعد انتقاله إلى صفوفه مقابل 20 مليون يورو في كانون الثاني/يناير 2020 قادما من بوردو، ومع المنتخب الفرنسي الذي خاض معه 11 مباراة وسجل هدفا.

وشارك تشواميني أساسيا في المباريات الثلاث الأخيرة لمنتخب "الديوك" ضمن مسابقة دوري الأمم الأوروبية التي يحمل لقبها، في الخسارة أمام الدانمارك 1-2 والتعادل مع كرواتيا 1-1 والنمسا 1-1، علما أنه أحرز معه لقب النسخة الماضية.

فرانس24/ أ ف ب

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