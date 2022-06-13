أستراليا تبلغ مونديال قطر 2022 على حساب بيرو وتلتحق بمجموعة تونس وفرنسا

مونديال قطر 2022

خطفت أستراليا البطاقة قبل الأخيرة لمونديال قطر 2022 بعد فوزها على بيرو بركلات الترجيح في الملحق العالمي. وستلعب في المجموعة الرابعة مع فرنسا حاملة اللقب والدانمارك وتونس. وفيما تتنافس كوستاريكا ونيوزيلندا على آخر بطاقات التأهل للمونديال القطري.

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بلغت أستراليا كأس العالم 2022 لكرة القدم بفوزها الإثنين على بيرو بركلات الترجيح على ملعب أحمد بن علي في الدوحة، ضمن ملحق دولي بين خامس تصفيات أمريكا اللاتينية والمتأهل من الملحق الآسيوي.

والتحقت أستراليا بفوزها بالملحق بالمجموعة الرابعة مع فرنسا حاملة اللقب والدانمارك وتونس في هذه النسخة العربية من كأس العالم المقررة بين 21 تشرين الثاني/نوفمبر و18 كانون الأول/ديسمبر في قطر.

فرانس24

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