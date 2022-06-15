الادعاء العام السويسري يلتمس عقوبة السجن سنة و8 أشهر موقوفة التنفيذ بحق بلاتر وبلاتيني

وصول ميشال بلاتيني وجوزيف بلاتر إلى المحكمة الجنائية الفدرالية السويسرية، بيلينتسونا الجنوبية في 8 يونيو/حزيران 2022.

في انتظار أن تصدر المحكمة الجنائية الفدرالية في بيلينتسونا السويسرية قرارها في 8 تموز/يوليو المقبل، التمست النيابة العامة السويسرية الأربعاء عقوبة سنة و8 أشهر سجنا موقوفة التنفيذ بحق كل من ميشال بلاتيني، الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا" والسويسري جوزيف بلاتر الرئيس السابق للاتحاد الدولي "فيفا"، على خلفية اتهامهما بالاحتيال على "فيفا" من خلال حصولهما على تعويض غير قانوني قيمته مليونا فرنك سويسري.

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رفض الادعاء العام السويسري، الأربعاء، المطالبة بحكم صارم ضد الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا" الفرنسي ميشال بلاتيني، والرئيس السابق للاتحاد الدولي "فيفا"، والسويسري جوزيف بلاتر، وطالب بعقوبة السجن لمدة سنة وثمانية أشهر مع وقف التنفيذ في حقهما على خلفية قضية احتيال على "فيفا" بالحصول على تعويض غير مبرر بقيمة مليوني فرنك سويسري (1.8 مليون يورو) لصالح النجم الفرنسي السابق.

وتصدر المحكمة الجنائية الفدرالية في بيلينتسونا قرارها في 8 تموز/يوليو المقبل في هذه القضية التي قضت على المسيرة المهنية للرجلين، حيث من الممكن أن تصل العقوبة إلى السجن لمدة خمس سنوات.

وسعى المدعي العام توماس هيلدبراند لأكثر من أربع ساعات ونصف إلى التخلص من أطروحة "العقد الشفوي" المبرم بين الرجلين لعمل بلاتيني كمستشار لصالح بلاتر بين عامي 1998 و2002.

ووقع بلاتيني وبلاتر اتفاقا مكتوبا في آب/أغسطس 1999 ينص على دفع فيفا مبلغ 300 ألف فرنك سويسري سنويا، ليؤكدا أنهما اتفقا على دفع 700 ألف سنويا أكثر عندما تسمح مالية الاتحاد الدولي بذلك.

وقدم بلاتيني الذي تبوأ حينها رئاسة الاتحاد الأوروبي فاتورة بقيمة 2 مليوني فرنك سويسري (1.8 مليون يورو) في بداية عام 2011، وقعها سيب بلاتر وقدمها إلى فيفا كرصيد متأخر.

وقال هيلدبراند إنه حتى لو حول "فيفا" مليون فرنك سويسري إلى بلاتيني في عام 1999، لكان لديه "أكثر من 21 مليون فرنك نقدا"، ووصل احتياطه إلى 327 مليونا في عام 2002.

وأصر المدعي العام على أن الموافقة على مثل هذا المبلغ بدون عقد مكتوب ومن دون شهود ومن دون تدوينه في الحسابات على الإطلاق "يتعارض مع الممارسات التجارية" وكذلك عادات فيفا.

وبدأت المحاكمة الأربعاء الماضي على أن تستمر حتى 22 الحالي بمرافعات فيفا وثم الدفاع.

فرانس24/ أ ف ب

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