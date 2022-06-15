دوري الأمم الأوروبية: ألمانيا تسحق إيطاليا الجريحة بخماسية وإنكلترا تسقط بأربعة أهداف أمام المجر

كرة القدم

هزيمة مذلة لإيطاليا أمام ألمانيا بعد خيبة عدم التأهل لكأس العالم للمرة الثانية على التوالي.

تكبّد منتخبا إيطاليا بطل أوروبا ووصيفه إنكلترا هزيمتين مذلتين ضمن مسابقة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم. حيث خسر الأول أمام ألمانيا 5-2 والثاني أمام ضيفه المجري 4-صفر ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة من المستوى الأول للمسابقة. وانتزعت المجر صدارة "مجموعة الموت" متقدمة بفارق نقطة عن ألمانيا ونقطتين عن "الأزرق"، فيما تجمد رصيد إنكلترا عند نقطتين في قاع الترتيب.

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سحق منتخبا ألمانيا والمجر كلا من إيطاليا بطل أوروبا ووصيفه إنكلترا بنتيجتين عريضتين ففاز الأول على ضيفه 5-2 والثاني على مضيفه 4-صفر الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة من المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وانتزعت المجر صدارة "مجموعة الموت" بعدما جددت فوزها على إنكلترا ورفعت رصيدها إلى 7 نقاط لتدخل بقوة على خط التأهل إلى نصف النهائي بخلطها للأوراق، متقدمة بفارق نقطة عن ألمانيا ونقطتين عن "أتزوري"، فيما تجمد رصيد إنكلترا عند نقطتين في قاع الترتيب.

على ملعب "بوروسيا بارك" في مونشنغلادباخ، ألحقت ألمانيا الخسارة الأولى بإيطاليا في النسخة الثالثة لدوري الأمم بعدما تعادلا 1-1 افتتاحا، قبل أن يفوز "أتزوري" على المجر 2-1 ويتعادل مع إنكلترا سلبا.

في المقابل، حقق رجال المدرب هانز فليك فوزهم الأول بعد ثلاثة تعادلات أمام كل من إيطاليا وإنكلترا والمجر بالنتيجة ذاتها 1-1 في هذه البطولة.

لم تتأخر ألمانيا في افتتاح التسجيل بعد لعبة مشتركة بين فيرنر ودافيد راوم إلى يوزوا كيميش الذي سدد بيسراه من داخل المنطقة في شباك الحارس جانلويجي دوناروما (10).

وترجم "مانشافت" استحواذه على الكرة وفرصه الخطرة إلى هدف ثان سجله لاعب مانشستر سيتي الإنكليزي إلكاي غوندوغان من ركلة جزاء بعدما أعاق أليساندرو باستوني الألماني يوناس هوفمان داخل المنطقة (45+4).

وتابع الألمان المهرجان التهديفي في الشوط الثاني، فأضافوا ثلاثة أهداف في غضون 18 دقيقة بدأها مولر (51) وفيرنر هدفين (68 و69).

وقلص غنونتو الفارق لصالح أبطال أوروبا بتسجيله الهدف الاول في الدقيقة 78، قبل أن يضيف باستوني الثاني (90+4).

في المباراة الثانية على ملعب "مولينو" في ولفرهامبتون، جددت المجر فوزها على مضيفتها إنكلترا بعدما أنهت في مباراة الذهاب في 4 الشهر الحالي بفوزها 1-صفر، حدا لسلسلة من 15 مباراة من دون أن تتذوق خلالها طعم الانتصار على منتخب "الأسود الثلاثة" بين عامي 1965 و2021.

على رغم استحواذ إنكلترا على الكرة بنسبة 71 في المئة، إلا أن المجر فاجأت ضيفتها بهدف التقدم من مهاجم فرايبورغ الألماني رولاند سالاي الذي تابع ركلة حرة نفذها دومينيك سوبوسلاي فسيطر عليها بفخذه وسددها قوية على يسار الحارس آرون رامسدل (16)، في حين كادت المجر تضاعف النتيجة بعد عرضية من سوبوسلاي حولها كالفين فيليبس عن طريق الخطأ وأنقذها ريكي جيمس أنقذ الكرة عند خط مرماه (28).

وأضافت المجر الثاني بعد لعبة مشتركة بين البديل المهاجم مارتن آدم وسالاي ليتابع الاخير الكرة من دون أن يسيطر عليها بقدمه اليمنى داخل المنطقة بالرغم من عودة كايل ووكر (70)، قبل أن يضيف المدافع زولت ناغي الثالث (80).

وتلقى رجال المدرب غاريث ساوثغيت ضربة موجعة بطرد جون ستونز بالبطاقة الصفراء الثانية بعدما ضرب بكوعه دانييل غازداغ في الدقيقة 82، الذي عاقب الإنكليز بتسجيله الرابع (89).

هولندا تفوز على ويلز

وفي المجموعة الرابعة، حققت هولندا فوزا مثيرا على ويلز 3-2. تقدمت هولندا بهدفي نوا لانغ وكودي غاكبو في الدقيقتين 17 و23.وقلص برينان جونسون الفارق بعدها بثلاث دقائق.

وشهد الوقت بدل الضائع من المباراة ذروة الإثارة، لأن نجم ويلز غاريث بايل منح التعادل لمنتخب بلاده من ركلة جزاء في الدقيقة 90+2، لكن الكلمة الأخيرة كانت لهولندا التي سجل لها ممفيس ديباي هدف الفوز (90+3)، معوضا إهداره ركلة جزاء في الدقائق القاتلة في التعادل أمام بولندا 2-2 في الجولة الماضية.

وفي مباراة أخرى ضمن المجموعة ذاتها، حافظت بلجيكا على آمالها في بلوغ نصف النهائي بفوزها خارج أرضها على بولندا بهدف سجله ميتشي باتشواي (16).

ورفع المنتخب الهولندي رصيده إلى 10 نقاط من 4 مباريات مقابل 7 لبلجيكا.

فرانس 24 / أ ف ب

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