كأس العالم 2026: ما هي المدن المستضيفة لمونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك؟

كرة القدم

رفع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الستار الخميس عن المدن الـ16 المضيفة لكأس العام 2022. فيما دعا رئيسه جاني إنفانتينو دول كندا والمكسيك والولايات المتحدة المضيفة بالاستعداد إلى "غزو" كروي. وسيرتفع عدد الدول المشاركة في كأس العالم التي تستضيفها ثلاث دول مختلفة للمرة الأول في التاريخ، من 32 إلى 48 منتخبا.

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تم الكشف الخميس عن المدن المضيفة الـ16 لكأس العام 2026 في كرة القدم، فيما توقع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جاني إنفانتينو أن تعرف النسخة التي تستضيفها كندا والمكسيك والولايات المتحدة "غزوا" كرويا.

وستشهد النسخة الأولى من كأس العالم التي تستضيفها ثلاث دول مختلفة، عددا قياسيا أيضا من المنتخبات المشاركة، إذ ارتفع من 32 إلى 48 منتخبا مع عودة العرس الكروي إلى أمريكا الشمالية للمرة الأولى منذ نهائيات العام 1994.

ومن بين الملاعب الـ16 التي تم تحديدها الخميس، 11 موقعا في الولايات المتحدة، ثلاثة في المكسيك واثنان في كندا.

وستقام كل مباريات الولايات المتحدة في الملاعب التابعة لأندية كرة القدم الأمريكية (أن أف أل)، مع ترشيحات بأن تقام المباراة النهائية على أحد ملعبي "سوفي ستاديوم" في لوس أنجلس الذي تبلغ تكلفته خمسة مليارات دولار، أو ستاد "ميتلايف" التابع لفريق "نيويورك جاينتس" الذي يتسع لـ82 ألف متفرج في شرق راذرفورد بنيو جيرسي.

وتُقام 60 مباراة من أصل 80 في النهائيات، بما في ذلك كل المباريات الإقصائية اعتبارا من ربع النهائي، في ملاعب في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأُدرج ملعب "أزتيكا" الشهير في مكسيكو سيتي الذي استضاف المباراتين النهائيتين لبطولتي كأس العالم 1970 و1986، ضمن ثلاثة ملاعب مكسيكية إلى جانب مدينتي مونتيري وغوادالاخارا. وتستضيف فانكوفر وتورنتو المباريات الكندية في البطولة.

"غزو جماهيري"

في غضون ذلك، أشار إنفانتينو إلى أن مونديال 2026 سيتفوق من كل النواحي على نهائيات 1994 في الولايات المتحدة التي تحمل الرقم القياسي لأعلى نسبة حضور.

وقال السويسري-الإيطالي "سيكون (مونديال) 2026 أكبر بكثير. أعتقد أن هذا الجزء من العالم لا يدرك ما سيحدث في العام 2026. ستنقلب هذه الدول الثلاث رأسا على عقب ثم تنقلب مرة أخرى. سيغزو العالم كندا والمكسيك والولايات المتحدة. ستغزوهم موجة كبيرة من الفرح والسعادة".

وأعرب إنفانتينو عن أمله في أن تحفز كأس العالم على تطوير كرة القدم في المنطقة بشكل أكبر.

ولم يُتخذ أي قرار بشأن الملاعب التي ستستضيف مباريات مهمة مثل نهائي كأس العالم والمباراة الافتتاحية. وقال إنفانتينو "لا يزال يتعين علينا مناقشة ذلك، ولا يزال يتعين علينا تحليل ذلك. سنتخذ قرارا في الوقت المناسب".

غياب ملاعب كأس العالم 1994

تمتد قائمة الملاعب الأمريكية من الساحل إلى الساحل، وتضم العديد من المدن التي استضافت مباريات في نهائيات كأس العالم 1994.

ورغم ذلك، فإن أيا من الملاعب التي استضافت مباريات في 1994 لن تكون في لائحة ملاعب مونديال 2026.

تشمل المواقع الأخرى ملعب "إيه تي أند تي" الضخم التابع لفريق "دالاس كاوبويز" في أرلينغتون تكساس، وملعب "هارد روك" التابع لـ"ميامي دولفينز" في فلوريدا. والجدير بالذكر أن سبعة من 11 ملعبا سُميت الخميس، سبق أن استضافت نهائي "سوبر بول" في كرة القدم الأمريكية.

كما أن ملعب "أروهيد" لفريق "كانساس سيتي تشيفس"، وهو أكثر الملاعب صخبا في العالم وفقا لموسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، كان من بين الملاعب المختارة.

وكانت ملاعب اتحاد كرة القدم الأمريكية في سياتل وسان فرانسيسكو وأتلانتا وهيوستن وبوسطن وفيلادلفيا على القائمة أيضا.

في غضون ذلك، أشار سميث إلى أن بعض ملاعب اتحاد كرة القدم الأمريكية ستتطلب تعديلات طفيفة لتوسيع "نقاط الضغط"، لكنه قال إن سعة الملاعب لن تتأثر.

فرانس24/ أ ف ب

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