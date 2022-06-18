التونسية أنس جابر تتأهل لنهائي دورة برلين للتنس بفوزها على الأمريكية كوكو غوف

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حجزت التونسية أنس جابر، المصنفة رابعة عالميا مقعدا في نهائي دورة برلين لكرة المضرب على الملاعب العشبية، إثر فوزها السبت على الأمريكية الشابة كوكو غوف بمجموعتين دون رد لتضرب موعدا مع السويسرية بليندا بنشيتش.

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تأهلت التونسية أنس جابر، المصنفة رابعة عالميا، إلى نهائي بطولة برلين لكرة المضرب على الملاعب العشبية، إثر فوزها السبت على الأمريكية كوكو غوف 7-6 و6-2.

وتواجه جابر التي يطلق عليها التونسيون لقب "وزيرة السعادة" في المباراة النهائية السويسرية بليندا بنشيتش.

وتأمل التونسية، بعد بلوغها النهائي الرابع لها هذا العام وخروجها المخيب من رولان غاروس، في تحقيق اللقب الثاني في مسيرتها والاستعداد بأفضل طريقة لبطولة ويمبلدون ثالث البطولات الأربع الكبرى.

فرانس24

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