التونسية أنس جابر تحرز بطولة برلين للتنس بعد انسحاب منافستها السويسرية بليندا بنشيتش بداعي الإصابة

أحزرت بطلة كرة المضرب التونسية أنس جابر بطولة برلين للتنس من فئة 500 نقطة بعد فوزها على السويسرية بليندا بنشيتش بالانسحاب بعد تعرض اللاعبة السويسرية للإصابة في آخر نقطة من المجموعة الأولى. وتعد بطولة برلين ثاني ألقاب التونسية المصنفة الرابعة عالميا هذا العام بعد فوزها ببطولة مدريد.

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توجت التونسية أنس جابر بلقب بطولة برلين للتنس بعد اضطرار منافستها في النهائي السويسرية بليندا بينشيتش للانسحاب في المجموعة الثانية عندما كانت متقدمة بشوطين لواحد.

وأنهت "وزيرة السعادة" كما يطلق عليها التونسيين، المجموعة الأول لصالحها بستة أشواط لثلاثة وعرف آخر شوط في المجموعة التواء كاحل السويسرية التي تحاملت على نفسها للعب المجموعة الثانية لكنها اضطرت للانسحاب منها عندما كانت التونسية متقدمة 2-1.

فرانس24

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