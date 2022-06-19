زيدان يريد الاستمرار في التدريب فهل تكون وجهته المقبلة باريس سان جرمان أم المنتخب الفرنسي؟

رفض النجم الفرنسي زين الدين زيدان تحديد وجهته التدريبية المستقبلية لكن عبر عن الرغبة في الاستمرار في التدريب واستمرار شغفه بكرة القدم. ولم يأتِ زيدان على ذكر المحادثات مع باريس سان جرمان من أجل الحلول بدلا من الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو الذي بات على وشك الرحيل، أو منتخب فرنسا حيث يتردد اسمه كبديل محتمل للمدرب الحالي ديدييه ديشان.

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"ما زلت أملك الرغبة في الاستمرار في التدريب"، هذا ما صرح به النجم الفرنسي زين الدين زيدان وذلك في مقابلة لبرنامج "تيلي فوت". وأضاف زيدان ''ما زالت بداخلي هذه الشعلة، هي شغفي، كرة القدم" ، مبقيا الغموض حول مستقبله إذ رفض تحديد وجهته التدريبية المستقبلية.

وقال "زيزو"، في تقرير خصصه له البرنامج تكريما لاقتراب عيد ميلاده الخمسين الذي يحتفل به في 23 حزيران/يونيو الحالي: "أبلغ 50 عاما، راض، أنا سعيد، هذا هو الشيء الأكثر أهمية".

وفي رده عن سؤال بشأن رغبته في الاستمرار في التدريب بعد فوزه بلقب مسابقة دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات تواليا مع ريال مدريد الإسباني أعوام 2016 و2017 و2018، قال نجم الديوك السابق "لا أحلم بشيء. حلمت كثيرا، وحصلت على الكثير من الأشياء".

غموض بشأن الوجهة المقبلة

ولم يأتِ نجم منتخب "الديوك" السابق على ذكر المحادثات مع باريس سان جرمان من أجل الحلول بدلا من الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو الذي بات على وشك الرحيل، أو منتخب فرنسا حيث يتردد اسمه كبديل محتمل للمدرب الحالي ديدييه ديشان الذي ينتهي عقده مع نهاية مونديال قطر 2022 والمقرر من 21 تشرين الثاني/نوفمبر حتى 18 كانون الأول/ديسمبر المقبلين.

وأكدت عدة من وسائل إعلام في 10 من الشهر الحالي أن زيدان وسان جرمان على وشك التوصل إلى اتفاق، قبل أن ترتفع أسهم مدرب نيس الحالي كريستوف غالتييه للجلوس على مقاعد المدربين في نادي العاصمة.

بالنسبة للمنتخب الفرنسي، سيتقرر مصير ديشان الذي تسلم مهامه في عام 2014 بعد نهاية العرس الكروي العالمي في قطر.

وأكد رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لو غريت السبت خلال مؤتمر صحافي في نهاية الجمعية العمومية أنه سيلتقي بمدرب المنتخب ديشان في غانغان في تموز/يوليو، ولكن "لن أناقش معه أي تمديد للعقد".

فرانس24/ أ ف ب

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