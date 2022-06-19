لقاء باريس: البحرينية يافي تحقق أفضل توقيت في 3 آلاف متر والجزائري غواند يحل خامسا في 800 متر

ألعاب القوى

© الدوري الماسي لألعاب القوى - أ ف ب

فازت السبت البحرينية وينفريد موتيل يافي (22 عاما) بالمرتبة الأولى في سباق 3 آلاف م موانع لهذا العام خلال فعاليات لقاء باريس 2022. فيما حصل الجزائري محمد علي غواند على المرتبة الخامسة في سباق 800 م بزمن 1:44.43 دقيقة.

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حققت البحرينية وينفريد موتيل يافي البالغة من العمر 22 عاما أفضل توقيت في سباق 3 آلاف م موانع لهذا العام بقطعها المسافة بزمن 8:56,55 دقائق في لقاء باريس السبت، وباتت صاحبة رابع أفضل توقيت في التاريخ.

وحلت الواعدة الأثيوبية سيمبو أليماييهو (17 عاما) ثانية بزمن 9:09,19 دقائق أمام مواطنتها ميكيديس أبيبي (9:11,09 د).

فيما حصل الجزائري محمد علي غواند على المرتبة الخامسة في سباق 800 م بزمن 1:44,43 دقيقة، بينما كان المركز الأول من نصيب الفرنسي بنجامان روبير بزمن 1:43.75 دقيقة.

حققت الأوكرانية ياروسلافا ماهوتشيخ، صاحبة فضية مونديال 2019 وبرونزية أولمبياد طوكيو، أفضل رقم هذا العام في مسابقة الوثب العالي بقفزها 2,01 م السبت في لقاء باريس، المرحلة السابعة من أصل 13 ضمن الدوري الماسي لألعاب القوى.

وتحت موجة الحر في العاصمة باريس، سجلت ماهوتشيخ رقمها في المحاولة الثانية، علمًا أنها كانت تملك الرقم السابق وهو متران حققته في أيار/مايو الماضي في لقاء مدينة يوجين الأمريكية التي ستكون بعد شهر مسرحا لبطولة العالم (من 15 إلى 24 تموز/يوليو).

وفشلت الأوكرانية البالغة من العمر 20 عاما في ثلاث محاولات لتخطي حاجز 2,05 م، وهو ارتفاع يزيد بسنتيمتر واحد عن رقمها القياسي الشخصي.

وتقدمت ماهوتشيخ على مواطنتيها إيرينا غيراتشينكو (1,98 م) ويوليا ليفتشينكو (1,95 م).

وأحرز البطل الأولمبي ستيفن غادينر من جزر الباهاما المركز الأول في سباق 400 م مسجلا 44,21 ثانية أمام الدومينيكاني ليديو أندريس فيليس (44,92 ث) والجنوب إفريقي زاخيتي نيني (44,99 ث). وفي غياب بطل العالم وأولمبياد طوكيو وحامل الرقم القياسي العالمي في مسابقة القفز بالزانة السويدي أرمان دوبلانتيس، كان المركز الأول من نصيب البلجيكي بن برويدرس (5,80 م).

وظفر الأمريكي ديفون آلن الذي كان قريبا من تحطيم الرقم القياسي العالمي في سباق 110 م حواجز (12,84 ثانية) الأسبوع الماضي، بالمركز الأول بزمن 13,16 ثانية.

وجاء البرازيلي رافايل بيريرا ثانيا (13,25 ث) والفرنسي جوست كواوو-ماثاي ثالثا (13,27 ث).

وتفوق برويدرس بفارق المحاولات على الفرنسي رينو لافيلني، فيما جاء مواطن الأخير ثيبو كوليه ثالثا (5,75 م).

وحققت العداءة المخضرمة الجامايكية شيلي-آن فرايزر-برايس البالغة من العمر 35 عاما المركز الأول في سباق 100 م بزمن 10,67 ثوان معادلة أفضل توقيت لها هذا العام والذي كانت حققته في نيروبي.

وتفوقت صاحبة فضية أولمبياد طوكيو على البريطانية داريل نيتا (10,99 ث) والعاجية ماري جوزيه تا لو (11,01 ث).

وأكدت المتوجة بتسع ذهبيات في بطولات العالم أنها ستكون منافسة شرسة لمواطنتها إيلاين تومسون-هيراه، بطلة أولمبياد طوكيو، قبل شهر واحد من بطولة العالم في يوجين.

وستتنافس العداءتان الاسبوع المقبل في التجارب الجامايكية المؤهلة لبطولة العالم.

وقالت فرايزر-برايس الضامنة لتأهلها الى بطولة العالم كونها حاملة اللقب في 100 م "أشعر أنني بحالة جيدة جدًا، من الناحية الفنية، كنت جيدة جدا. الهدف دائما أن أكون في القمة من الناحية الفنية، ثم يأتي بعد ذلك التوقيت".

وأضافت "جسديا كنت جيدة أيضا. تحقيق 10,6 ثوان، فقط عدد قليل من عداءات السرعة يمكنهن تحقيق ذلك".

وكانت فرايزر-برايس قد أكدت الجمعة أنها "لم تقرر بعد" بشأن ما إذا كانت ستشارك في سباق 200 م في بطولة العالم، وقالت "سنرى ما إذا كنت مستعدة للقيام بذلك جسديا وذهنيا".

فرانس24/ أ ف ب

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