التونسية أنس جابر تصعد إلى المركز الثالث في تصنيف محترفات التنس بعد فوزها بلقب دورة برلين

صعدت بطلة كرة المضرب، التونسية أنس جابر إلى المركز الثالث في تصنيف محترفات كرة المضرب ""دبليو تي أيه"، على حساب الإسبانية باولا بادوسا، بعد تحقيقها الأحد لقب دورة برلين للتنس. وبعد خروجها المبكر الشهر الماضي من بطولة رولان غاروس في فرنسا، تأمل جابر في أن تحقق نتيجة أفضل في منافسات ويمبلدون التي تنطلق أواخر الشهر الجاري.

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استطاعت البطلة التونسية أنس جابر أن تتقدم درجة في سلم رابطة محترفات كرة المضرب "دبليو تي أيه"، إذ صعدت من المركز الرابع إلى الثالث، بفضل ظفرها الأحد بلقبها الثالث، عقب انسحاب منافستها السويسرية بليندا بنتشيتش من نهائي دورة برلين للتنس بسبب الإصابة.

وبعدما حسمت جابر المجموعة الأولى من دون عناء بنتيجة 6-3، اضطرت بنتشيتش إلى الانسحاب بسبب إصابة تعرضت لها في الكرة الأخيرة من هذا الشوط نتيجة التواء في الكاحل الأيسر، ما منح التونسية لقبها الثالث، بعد الأول العام الماضي في دورة برمنغهام الإنكليزية والثاني هذا العام في دورة مدريد المفتوحة.

وقبل أيام قليلة من انطلاق بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، عززت التونسية البالغة من العمر 27 عاما أفضل ترتيب في مسيرتها، بصعودها مركزا إضافيا بعدما رفعت رصيدها إلى 4340 نقطة، لتصبح قريبة جدا من صاحبة المركز الثاني، الإستونية أنيت كونتافيت (4511 نقطة)، فيما تفردت البولندية إيغا شفيونتيك بعيدة في الصدارة بـ8631 نقطة.

وبعد تتويجها في دورة مدريد وحلولها وصيفة لشفيونتيك في روما، وكلتاهما ضمن دورات الألف، كانت جابر مرشحة للمنافسة بقوة في رولان غاروس قبل أن تخرج بشكل مفاجئ من الدور الأول، لذا تأمل في أن تحقق نتيجة أفضل في بطولة ويمبلدون التي تنطلق أواخر الشهر الحالي.

يذكر أن جابر تقدمت إلى المركز الثالث على حساب الإسبانية باولا بادوسا ضمن ثلاثة تغييرات على نادي العشر الأوليات، إذ استعادت اليونانية ماريا ساكاري مركزها الخامس من البيلاروسية أرينا سابالينكا، فيما تقدمت الأمريكية دانيال كولينز مركزا إلى الثامن على حساب مواطنتها جيسيكا بيغولا.

فرانس24/ أ ف ب

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