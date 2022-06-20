نادي وست هام يونايتد الإنكليزي يتعاقد مع الدولي المغربي نايف أكرد

كرة القدم

تعاقد مدافع رين الفرنسي ومنتخب المغرب لكرة القدم نايف أكرد مع وست هام يونايتد، حسب ما أعلن النادي الإنكليزي الإثنين، ضمن صفقة بقيمة 30 مليون جنيه إسترليني (37 مليون دولار) حسب تقارير صحافية. وفيما عبر قطب الدفاع الأعسر عن سعادته بهذه النقلة في مشواره الكروي، قال المدرب الإسكتلندي ديفيد مويس إن أكرد "إضافة رائعة ستعزز خياراتنا الدفاعية".

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أعلن نادي وست هام يونايتد الإنكليزي الإثنين عن التعاقد مع مدافع رين الفرنسي ومنتخب المغرب لكرة القدم نايف أكرد، في صفقة بقيمة 30 مليون جنيه إسترليني (37 مليون دولار) حسب تقارير صحافية.

ووقع قطب الدفاع (26 عاما) الذي قضى موسمين مع رين، عقدا لخمس سنوات مع فريق المدرب الإسكتلندي ديفيد مويس.

وبالمناسبة، صرح المدافع الأعسر: "لقد كنت متحمسا حقا عندما سمعت عن اهتمام وست هام يونايتد". مضيفا: "عندما سمعت عن ذلك، كنت أعلم أنني بحاجة للذهاب إلى الدوري الإنكليزي الممتاز، لأنه حلم لكل لاعب". وتابع أكرد "وست هام ناد تاريخي. رأيت بعض مبارياتهم هذا العام، ورأيت المشجعين والأجواء كانت رائعة".

وقال مويس الذي احتل فريقه المركز السابع في الدوري الموسم الماضي، إن أكرد كان على رادار الفريق لبعض الوقت. وأضاف: "يسعدني أن أرحب بنايف في وست هام يونايتد. لقد تابعنا تطوره لبعض الوقت وأنا سعيد جدا لأننا تمكنا من إتمام التوقيع معه. إنه إضافة رائعة ستعزز خياراتنا الدفاعية".

ويعتبر أكرد المولود في مدينة القنيطرة (40 كلم شمال العاصمة الرباط) خريج أكاديمية محمد السادس التي تهتم بالمواهب الواعدة، بعدما اكتشفه مديرها وقتها ناصر لارغيت مدير مركز التكوين لنادي مرسيليا سابقا والمدير الفني للمنتخب السعودي حاليا.

وبدأ مسيرته الاحترافية مع فريق الفتح الرباطي بإشراف المدرب الحالي لنادي الوداد البيضاوي وليد الركراكي، وبلغ معه المباراة النهائية لمسابقة الكأس المحلية عام 2015 وتوج بلقب الدوري في 2016. وبعد أربعة مواسم توجها بلقب كأس الأمم الأفريقية للاعبين المحليين مع منتخب بلاده عام 2018، قبل أن ينتقل إلى صفوف ديجون الفرنسي ليلعب معه لمدة موسمين ومن ثمة يحط الرحال في رين صيف 2020.

فرانس24/ أ ف ب

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