كرة القدم: السنغالي ساديو مانيه ينتقل رسميا إلى نادي بايرن ميونيخ بعد ست سنوات قضاها في ليفربول

انتقل قائد المنتخب السنغالي ساديو مانيه الأربعاء إلى نادي بايرن ميونيخ بعقد مدته ثلاث سنوات قادما من ليفربول، بحسب ما أعلن الناديان. وأشارت تقارير إلى أن الصفقة بلغت قرابة 41 مليون يورو (43 مليون دولار). وخاض مانيه 269 مباراة في جميع المسابقات مع ليفربول منذ وصوله من ساوثمبتون في 2016، وسجل له 120 هدفا و38 تمريرة حاسمة وحقق معه أيضا ألقاب كأس العالم للأندية، كأس إنكلترا، كأس الرابطة الإنكليزية والكأس السوبر الأوروبية.

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انتقل المهاجم الدولي السنغالي ساديو مانيه (30 عاما) الأربعاء إلى بايرن ميونيخ بطل ألمانيا في المواسم العشرة الأخيرة بعقد مدته ثلاث سنوات قادما من ليفربول، بحسب ما أعلن الناديان.

وكان مانيه وصل الثلاثاء إلى ميونيخ تمهيدا لانتقاله ولإجراء الفحص الطبي الروتيني، فيما أشارت تقارير إلى أن الصفقة بلغت قرابة 41 مليون يورو (43 مليون دولار). وكشف أنه رفض عروضا من أندية كبرى للالتحاق ببطل ألمانيا، وقال في حديث مع صحيفة بيلد المحلية أن النادي البافاري مناسب له.

قال: "أخبرني وكيل أعمالي أنه كانت هناك أيضا اهتمامات من أندية أخرى، لكن بالنسبة لي، كان الشعور صحيحا منذ البداية عندما قدم بايرن خطته معي". وتابع: "بالنسبة لي، كان النادي المناسب في الوقت المناسب".

وخاض مانيه 269 مباراة في جميع المسابقات مع ليفربول منذ وصوله من ساوثمبتون في 2016، وسجل له 120 هدفا و38 تمريرة حاسمة وحقق معه أيضا ألقاب كأس العالم للأندية، كأس إنكلترا، كأس الرابطة الإنكليزية والكأس السوبر الأوروبية.

قال رئيس بايرن ميونيخ هيربرت هاينر: "ساديو مانيه نجم عالمي يؤكد جاذبية بايرن ميونخ (للنجوم) وسيزيد من جاذبية الدوري الألماني ككل".

من جانبه، قال مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب: "يغادرنا أحد أفضل اللاعبين في تاريخ ليفربول ويجب أن نقدر كم كان مهما... هو يترك في أوقات يعتبر فيها أحد أفضل لاعبي كرة القدم في العالم". وتابع: "الأهداف التي سجلها، الألقاب التي حققها، إنه حتما أسطورة وأيقونة ليفربول في العصر الحديث".

يصل مانيه إلى بافاريا بعد موسم رائع على صعيد المنتخب بعد أن حقق في مطلع العام لقب كأس الأمم الأفريقية أمام مصر، قبل أن يحرمها أيضا من بلوغ نهائيات كأس العالم في قطر نهاية العام الحالي.

فرانس24/ أ ف ب

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