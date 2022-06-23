مونديال قطر 2022: الاتحاد الدولي لكرة القدم يرفع عدد اللاعبين في كل تشكيلة من 23 إلى 26

كرة القدم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الخميس، أنه قرر رفع عدد اللاعبين في كل تشكيلة من 23 إلى 26 في مونديال قطر 2022 المقرر من 21 نوفمبر/تشرين الثاني لغاية 18 ديسمبر/كانون الأول. وكان الاتحاد الأوروبي للعبة اتخذ قرارا مماثلا قبل كأس الأمم الأوروبية التي أقيمت الصيف الماضي لتخفيف حجم تداعيات تفشي فيروس كورونا والحجر الصحي الذي كان يهدد المنتخبات.

إعلان اقرأ المزيد

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الخميس قراره رفع عدد اللاعبين في كل تشكيلة من 23 إلى 26 في مونديال قطر 2022 المقرر من 21 نوفمبر/تشرين الثاني لغاية 18 ديسمبر/كانون الأول.

وقالت الهيئة الكروية العليا في بيان: "بات بالإمكان الآن إدراج ما بين 23 و26 لاعبا في القائمة النهائية" لكل منتخب. وأوضحت أنها اتخذت هذا الإجراء "بهدف التعامل مع تداعيات جائحة كوفيد-19 والفترة غير العادية التي سيقام خلالها المونديال"، أي في تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر وليس خلال التوقيت التقليدي في فصل الصيف، ما سيؤدي بطبيعة الحال إلى تعليق بطولات الأندية في أوروبا.

يأتي رفع العدد حتى 26 لاعبا في كل تشكيلة خلال مونديال قطر 2022 بعدما سبق لمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (إيفاب)، الهيئة المسؤولة عن قوانين كرة القدم، أن صادق في منتصف الشهر الماضي و"بشكل نهائي" على اعتماد خمسة تبديلات لكل منتخب في كل مباراة، بعدما كانت ثلاثة في السابق.

وتم تحديد هذا التعديل في أيار/مايو 2020 من قبل "إيفاب" تم تمديده حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2022، بعد "تحليل عالمي للتأثير الحالي لكوفيد-19 على كرة القدم".

وقرر "إيفاب" زيادة الحد الأقصى للاعبين الواردة أسماؤهم على لائحة البدلاء في كشف المباراة "من 12 إلى 15 وفقا لتقدير منظمي المسابقات"، ما مهد الطريق لرفع عدد التشكيلة إلى 26 (11 أساسيا و15 بديلا).

وفي المجموع، سيسمح لـ 26 شخصا كحد أقصى (15 بديلا كحد أقصى و11 من أفراد الطواقم بما في ذلك طبيب الفريق) بالجلوس على مقعد البدلاء خلال مباريات كأس العالم، كما حدد "فيفا" في بيان الخميس.

ويملك "فيفا" أربعة أصوات من أصل ثمانية في مجلس "إيفاب"، فيما تعود الأصوات الأربعة الأخرى إلى اتحادات انكلترا، اسكتلندا، ويلز وإيرلندا الشمالية.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك