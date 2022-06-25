إيقاف لاعب اتحاد طنجة المغربي أكسيل مايي بسبب قيامه بحركة "غير لائقة" تجاه الجماهير

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أصدرت اللجنة التأديبية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الجمعة، قرارا يقضي بتوقيف لاعب فريق اتحاد طنجة، أكسيل مايي، ما تبقى من مباريات الموسم الكروي مع تغريمه مبلغ 150 ألف درهم، لقيامه بحركة "لا رياضية" تجاه الجماهير، في المباراة التي جمعت فريقه بيوسفية برشيد. من جهة أخرى، أوقفت اللجنة أيضا، لاعب فريق الوداد الرياضي، جلال الداودي، لمباراتين نافذتين مع تغريمه مبلغ 20 ألف درهم، "لسوء السلوك" بعد نهاية المباراة التي جمعت فريقه بنهضة بركان.

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أوقفت اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد المغربي لكرة القدم الجمعة، اللاعب الدولي أكسيل مايي، لما تبقى من مباريات الموسم الكروي المحلي بسبب تصرف غير لائق في حق الجماهير خلال المباراة الأخيرة التي جمعت فريقه اتحاد طنجة، بضيفه يوسفية برشيد ضمن الجولة الـ27 من دوري المحترفين المغربي لكرة القدم. أي أن اللاعب سيمنع من المشاركة في المباريات الثلاث الأخيرة من الموسم.

وعلاوة على عقوبة الإيقاف، فرضت اللجنة على أكسيل غرامة مالية قدرها 150 ألف درهم.

وكان أكسيل الذي أحرز هدف تقدم اتحاد طنجة في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، قد قام بحركة وصفت بـ"غير اللائقة" خلال توجهه نحو الجماهير احتفالا بالهدف.

من جهة أخرى، قررت اللجنة أيضا توقيف جلال الداودي لاعب الوداد الرياضي لمباراتين مع غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، لسوء التصرف بعد نهاية المباراة التي جمعت فريقه بمضيفه نهضة بركان.

وأظهرت لقطات فيديو التقطت من المدرجات لاعب الوداد وهو يقوم بإشارة "غير لائقة" بيديه تجاه الجماهير.

كما أوقفت اللجنة عمر أزماني المدرب المساعد لفريق يوسفية برشيد وفرضت عليه غرامة مالية بعد طرده في مباراة فريقه مع اتحاد طنجة.

وعوقب فوزي عبد المطلب لاعب اتحاد طنجة بالإيقاف لمباراة واحدة ومحمد المكعازي لاعب الرجاء الرياضي لمباراتين، واحدة منهما موقوفة التنفيذ.

فرانس24/ أ ف ب

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