بطولة العالم للسباحة: غياب الأمريكية ألفاريس عن نهائي الفرق بعد نجاتها من الموت بأعجولة في الفردي

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أندريا فوينتيس (يمين) مدربة الفريق الأمريكي للسباحة الايقاعية تنقذ السباحة أنيتا ألفاريس بعد أن أغمي عليها خلال أدائها في بطولة العالم للسباحة في بودابست في 22 حزيران/يونيو 2022.

لم تشارك الأمريكية أنيتا ألفاريس التي نجت من الموت بأعجوبة بعد فقدانها الوعي في منافسات فردي السباحة الإيقاعية في بطولة العالم للسباحة، في نهائي مسابقة الفرق الجمعة، إذ ذهب اللقب إلى الصين. وسبق أن أغمي على ألفاريس المشاركة في بطولة العالم للمرة الثالثة أيضا خلال التصفيات الأولمبية في برشلونة العام الماضي.

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تخلفت الأمريكية أنيتا ألفاريس التي أنقذتها مدربتها من قاع الحوض بعد أن أغمي عليها ضمن منافسات فردي السباحة الإيقاعية في بطولة العالم للسباحة المقامة في العاصمة المجرية بودابست، عن المشاركة في نهائي مسابقة الفرق الجمعة.

وحلت الولايات المتحدة في المركز التاسع خلال نهائي هذه المسابقة، فيما ذهبت الذهبية إلى الصين التي رفعت رصيدها إلى أربعة ألقاب في السباحة الإيقاعية خلال النسخة الحالية. وذهبت الفضية لصالح أوكرانيا، فيما نالت اليابان البرونزية بحلولها ثالثة.

وورد اسم ألفاريس في الإصدارات السابقة لقائمة المشاركات مع الفريق الأمريكي، لكنها استُبدلت بيوجين تشانغ قبل بداية المسابقة.

وكشف مسؤول في الاتحاد الدولي للسباحة (فينا) أن منظمته طلبت من ألفاريس الخضوع لفحص طبي كامل الجمعة، لكن قال إنه لم يعرف نتيجته.

وكانت ألفاريس (25 عاما) قد أُنقذت بشكل دراماتيكي من قاع المسبح الأربعاء من قبل مدربتها الإسبانية أندريا فوينتيس، بعد غرقها وعدم قدرتها على التنفس خلال أدائها في نهائي فئة الفردي الحر.

وعبرت ألفاريس عن صدمتها من الصور التي نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية وتظهرها فاقدة للوعي، قبل أن تعتبرها "جميلة، بطريقة ما".

وسبق أن أغمي على ألفاريس، المشاركة في بطولة العالم للمرة الثالثة، أيضا خلال التصفيات الأولمبية في برشلونة العام الماضي.

وقالت لصحيفة "أل بايس" الإسبانية "في البداية، كنت مصدومة، لم أكن اتوقع نشر شيء مماثل".

تابعت "لكن بعد ذلك، نظرت إلى الأمر من الجانب المشرق. أجد الآن أن الصور جميلة بطريقة ما. أن أرى نفسي هادئة، بسلام، وأرى أندريا تغطس وهي تمد يدها محاولة إدراكي كبطلة خارقة".

ونُشرت الصور التي تم التقاطها بواسطة رجل آلي تم وضعه في قاع الحوض، من قبل العديد من وسائل الإعلام.

وأضافت الأمريكية: "أحيانا المكان الأكثر هدوءا في العالم هو تحت الماء: عندما تجلس تحت بصمت. تشعر بأنك خفيف وتركز على نفسك. أحيانا أحتاج إلى هذه اللحظة. وفي الصور تبدو الأمور طبيعية للغاية".

لحظات رعب

من جهتها، شرحت فوينتيس، بطلة العالم السابقة، لحظات الحادثة "لقد كان الأمر مرعبا. اضطررت للقفز لأن رجال الإنقاذ لم يفعلوا ذلك".

وغطست فوينتيس (39 عاما) بسروالها والقميص إلى قاع المسبح وسحبت ألفاريس إلى السطح قبل أن تتم مساعدتها لإيصالها إلى حافة المسبح.

نُقلت ألفاريس على حمالة إلى المركز الطبي في المنشأة حيث ظهر زملاؤها والمشجعون في حالة صدمة، فيما قال فريقها أنه أغمي عليها بسبب الجهد المبذول خلال أدائها.

فرانس24/ أ ف ب

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