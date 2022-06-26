الإسماعيلي ينسحب من كأس مصر بعد قرعة "غير عادلة" أوقعته بمواجهة الزمالك

كرة القدم

قرر النادي الإسماعيلي الانسحاب من كأس مصر لكرة القدم لهذا الموسم اعتراضا على القرعة التي أجريت بمقر اتحاد اللعبة والتي أوقعته في مواجهة الزمالك واعتبرها "الدراويش" موجهة لصالح أندية بعينها. وكانت لجنة المسابقات باتحاد الكرة قد أجرت قرعة الكأس ابتداء من دور الـ 16 وحتى المباراة النهائية.

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انسحب النادي الإسماعيلي من مسابقة كأس مصر لكرة القدم لموسم 2021-2022 اعتراضا على القرعة التي أجريت بمقر اتحاد اللعبة، واعتبرها موجهة لصالح أندية بعينها.

وأسفرت القرعة عن مواجهة الزمالك مع الإسماعيلي في الدور ثمن النهائي، فيما يلتقي الأهلي مع مصر المقاصة بالدور نفسه.

وأصدر مجلس إدارة النادي برئاسة يحيى الكومي السبت، بيانا رسميا أكد فيه أنه سجل اعتراضه خلال إجراء القرعة، وهو ما قابلته لجنة المسابقات باتحاد الكرة ورابطة الأندية بالرفض.

وأشار الإسماعيلي في بيانه إلى أن القرعة لم تنظم بطريقة عادلة، حيث تمت مجاملة أندية بعينها على حساب أندية أخرى، وهو ما يخالف مبدأ تكافؤ الفرص، و"بناء على ذلك قررنا الانسحاب من المسابقة اعتراضا على ما حدث، لحفظ حقوق النادي العريق وجماهيره".

وكانت لجنة المسابقات باتحاد الكرة قد أجرت قرعة الكأس ابتداء من دور الـ 16 وحتى المباراة النهائية.

وقبل انطلاق مراسم القرعة، أعلن عامر حسين رئيس لجنة المسابقات وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورابطة الأندية، أن عملية السحب ستكون موجهة، بحيث لا يلتقي الأهلي والزمالك إلا في حال وصولهما للمباراة النهائية، وذلك بخلاف ما كان قد تم التوافق عليه بإجراء القرعة بشكل غير موجه.

فرانس24/ أ ف ب

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