جدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد غلاف صحيفة إسبانية عن "القوة الأفريقية" الجديدة لريال مدريد؟

كرة القدم

أثارت صحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية جدلا محتدما على مواقع التواصل الاجتماعي لنشرها على تويتر غلاف نسختها الورقية الصادرة الإثنين تحت عنوان "القوة الأفريقية" لريال مدريد بطل إسبانيا وأوروبا، وذلك في إشارة إلى تعاقد النادي المتنامي مع لاعبين أوروبيين من أصول أفريقية. وكان آخر هؤلاء لاعب الوسط الفرنسي الدولي أوريليان تشواميني، المولود في شمال فرنسا من والدين كاميرونيين. وخصت "ماركا" بالذكر الفرنسي كريم بنزيمة والألماني أونتونيو روديغر والنمساوي دافيد ألابا.

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تضمن غلاف نسخة الإثنين لصحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية صورة مركبة يظهر فيها ستة لاعبين لنادي ريال مدريد بطل الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا لكرة القدم على خلفية خارطة أفريقيا، وعنونتها "القوة الأفريقية" في إشارة لما سمته "جذور" هؤلاء العناصر.

وتحدثت "ماركا" عن "خارطة طريق جديدة" في سياسة التعاقد مع اللاعبين الجدد، لا سيما بعد توقيع لاعب الوسط الفرنسي الدولي الشاب أوريليان تشواميني (22 عاما)، وهو مولود في فرنسا من والدين كاميرونيين، قادما من موناكو مقابل مبلغ 80 مليون يورو الذي فضل الانضمام إلى أبطال أوروبا بدلا من الانتقال إلى باريس سان جرمان.

وشددت الصحيفة على أن هؤلاء اللاعبين، ومن بينهم الفرنسي من أصل جزائري كريم بنزيمة المولود في مدينة ليون والنمساوي دافيد ألابا المولود في فيينا من والد نيجيري وأم فلبينية والألماني أنتونيو روديغر المولود في برلين من أب ألماني وأم سيراليونية، يتباهون بـ "جذورهم الأفريقية" و"يسيرون على خطى" لاعبين سابقين في النادي مثل (الفرنسي من أصل جزائري) زين الدين زيدان و(الكاميرونيين) صامويل إيتو وجريمي نتاب.

تغريدة تعليقا عن غلاف صحيفة "ماركا" الإسبانية عن اللاعبين "الأفارقة". Africa Power? I see 4 French, 1 Austrian, 1 German! https://t.co/hnbVlIsIlw — Patrick Berger (@berger_pj) June 27, 2022

وأثار هذا الغلاف تعليقات عديدة، غالبيتها منددة، وجدلا محتدما على مواقع التواصل الاجتماعي نظرا لكون جل اللاعبين المذكورين في الصورة المركبة أوروبيين عدا (الفرنسي) إدواردو كامافينغا الذي ولد في الكونغو الديمقراطية قبل السفر إلى فرنسا في الثانية من عمره -وهو يتمتع بثلاث جنسيات: الأنغولية والكونغولية والفرنسية (منذ 2019). وهم يحملون ألوان بلدانهم (فرنسا، النمسا، ألمانيا...).

وخطى ريال مدريد خطوة إضافية نحو المجد غير المحدود بعد إحرازه في 28 مايو الماضي لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الـ14 في تاريخه إثر فوزه الصعب على ليفربول بنتيجة 1-صفر على ملعب "ستاد دو فرانس" قرب باريس.

علاوة مزياني

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