بطولة ويمبلدون للتنس: الأمريكية سيرينا وليامس ترفض الاعتزال رغم عودتها المخيبة

التنس - ويمبلدون. وليامس تغادر الملعب بعد خسارتها مباراتها في الدور الأول ضد الفرنسية هارموني تان. لندن ، بريطانيا في 28 يونيو/حزيران 2022.

قالت الأسطورة الأمريكية سيرينا وليامس التي ستحتفل بميلادها الحادي والأربعين في 26 سبتمبر/أيلول، إنها لا تفكر في الاعتزال مؤكدة أنها "متحفزة" لخوض بطولة فلاشينغ ميدوز في الولايات المتحدة، رغم عودتها المخيبة لمنافسات الفردي بخروجها الثلاثاء من الدور الأول لويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في التنس. وكانت وليامس المتوجة 7 مرات بالبطولة الإنكليزية والتي أدى غيابها لتراجعها للمركز 1204 عالميا، تمني النفس في تحقيق لقبها الـ24 في البطولات الكبرى ومعادلة الرقم القياسي للأسترالية مارغاريت كورت.

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رفضت الأسطورة الأمريكية سيرينا وليامس أي حديث عن الاعتزال من خلال التأكيد أنها "متحفزة" لخوض بطولة فلاشينغ ميدوز الأمريكية، وذلك رغم عودتها المخيبة إلى منافسات الفردي بخروجها الثلاثاء من الدور الأول لبطولة ويمبلدون الإنكليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب.

وقالت ابنة الأربعين عاما "كانت بطولة الولايات المتحدة المفتوحة المكان الذي فزت فيه بأولى بطولاتي الكبرى (1999)، إنها بطولة مميزة جدا. هناك بالتأكيد الكثير من الحوافز للتحسن واللعب في موطني".

وأخفقت سيرينا في مباراتها الأولى ضمن منافسات الفردي بعد غياب لمدة عام بسبب إصابة في الفخذ، بخسارتها أمام الفرنسية هارموني تان 5-7 و6-1 و6-7 (7-10) في مباراة ماراتونية استمرت 3 ساعات و11 دقيقة. وعادت سيرينا للمنافسات للمرة الأولى الثلاثاء الماضي في دورة إيستبورن الإنكليزية ضمن فئة الزوجي إلى جانب التونسية أنس جابر قبل انسحابهما بسبب إصابة الأخيرة قبل نصف النهائي.

تراجع إلى المركز 1204 عالميا

وكانت اللاعبة المتوجة سبع مرات في ويمبلدون والتي أدى غيابها عن الملاعب إلى تراجعها للمركز 1204 عالميا، تمني النفس في أن تنهي انتظارا طويلا لتحقيق لقبها الـ24 في البطولات الكبرى ومعادلة الرقم القياسي للأسترالية مارغاريت كورت. ولم تلعب سيرينا أي مباراة احترافية في منافسات الفردي منذ انسحابها من الدور الأول لويمبلدون بالذات العام الماضي إثر إصابتها خلال مباراتها ضد البيلاروسية ألكساندرا ساسنوفيتش.

ووقفت سيرينا عند حاجز الـ23 لقبا في الـ"غراند سلام" منذ فوزها ببطولة أستراليا المفتوحة للمرة السابعة عام 2017 أثناء حملها بابنتها أولمبيا، قبل أن تخسر بعدها أربع مباريات نهائية في البطولات الكبرى في فلاشينغ ميدوز وويمبلدون عامي 2018 و2019. وقاربت الأمريكية عودتها للملاعب بالقول الثلاثاء: "أنا ألعب من أجل الحاضر وحسب. سأرى كيف سأشعر وسأنطلق من هناك. لا أحد يعلم أين سأظهر (ستشارك)".

وعقب خسارتها المجموعة الأولى 5-7 نتيجة فوز تان، المصنفة 115 عالميا، بالشوطين الأخيرين، انتفضت سيرينا في المجموعة الثانية وحسمتها بسهولة تامة 6-1 ثم تقدمت في الثالثة الحاسمة 2-صفر و3-1، لكن الفرنسية نجحت في إدراك التعادل 4-4 قبل أن ترد الأمريكية بكسر إرسالها في الشوط التاسع وتتقدم 5-4. وحققت الفرنسية البالغة 24 عاما أفضل نتيجة لها في البطولات الكبرى بوصولها للدور الثاني للمرة الثالثة، وردت التحية مباشرة مدركة التعادل 5-5 ثم 6-6 فارضة شوطا فاصلا تقدمت فيه الأمريكية 4-صفر، لكنها فشلت في الحفاظ على تقدمها لتقلب الفرنسية الطاولة في صالحها (10-7).

"بالطبع لا! بالتأكيد لا!"

وكانت سيرينا راضية إلى حد ما عن وضعها البدني بعد هذه الغياب الطويل، قائلة "جسديا، لم أكن سيئة جدا لكن يجب القول أني عانيت في النقطتين الأخيرتين (مبتسمة). أتحرك جيدا، أعيد الكثير من الكرات التي كان علي الركض للوصول إليها". وأقرت "لكني لم أتدرب لمباريات مدتها ثلاث ساعات.. هنا، في هذه الناحية، كان الخطأ. بالنسبة للنقاط الحاسمة في المباراة، عليك دائما أن تكون مستعدا ذهنيا للفوز بها. لقد قدمت أداء جيدا ربما في واحدة أو اثنتين من هذه النقاط (الحاسمة)، لكن من الواضح أن ذلك لم يكن كافيا".

ولدى سؤالها عما إذا كانت راضية عن أدائها في مباراة قد تكون الذكرى الأخيرة لها من ويمبلدون، بما أنها قد تعتزل من الآن وحتى النسخة المقبلة من البطولة الإنكليزية لا سيما أنها تحتفل بميلادها الحادي والأربعين في 26 سبتمبر/أيلول، أجابت سيرينا "بالطبع لا! بالتأكيد لا! لكن اليوم قدمت كل ما لدي. ربما لو لعبت غدا (الأربعاء) كنت سأقدم المزيد، ربما كان بإمكاني أن أقدم المزيد الأسبوع الماضي.. لكن اليوم لم أستطع". وتابعت "يأتي وقت يجب أن تكون فيه راضيا (عما تقدمه حتى في الخسارة)، وهذا كل ما يمكنني فعله. لم يكن بإمكاني فعل المزيد اليوم (الثلاثاء)".

فرانس24/ أ ف ب

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